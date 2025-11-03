Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что правительство Индии планирует утроить размер программы по стимулированию производства редкоземельных магнитов. Речь идёт об инвестициях в размере 70 миллиардов рупий (788 миллионов долларов) вместо изначального плана, оцениваемого в 290 миллионов долларов.
В материале издания напоминают о намерениях Нью-дели увеличить внутренние мощности по переработке редкоземельных металлов, учитывая, что Китай по-прежнему сохраняет абсолютное превосходство в этой сфере (около 90% перерабатывающих мощностей) и ужесточает экспортный контроль.
Источники издания утверждают, что индийское правительство в рамках своей инициативы окажет помощь примерно пяти компаниям посредством выплаты производственных и капитальных субсидий.
Bloomberg акцентируют внимание на том, что планы Индии по инвестированию в производство редкоземельных магнитов согласуются с международными усилиями по снижению зависимости от Китая. Нюанс в том, что программа сталкивается с рядом трудностей – ограниченное финансирование, нехватка экспертных знаний и длительные сроки реализации проектов.