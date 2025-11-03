Страна намерена диверсифицировать цепочки поставок, чтобы меньше полагаться на Китай

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что правительство Индии планирует утроить размер программы по стимулированию производства редкоземельных магнитов. Речь идёт об инвестициях в размере 70 миллиардов рупий (788 миллионов долларов) вместо изначального плана, оцениваемого в 290 миллионов долларов.

В материале издания напоминают о намерениях Нью-дели увеличить внутренние мощности по переработке редкоземельных металлов, учитывая, что Китай по-прежнему сохраняет абсолютное превосходство в этой сфере (около 90% перерабатывающих мощностей) и ужесточает экспортный контроль.

Источники издания утверждают, что индийское правительство в рамках своей инициативы окажет помощь примерно пяти компаниям посредством выплаты производственных и капитальных субсидий.

Bloomberg акцентируют внимание на том, что планы Индии по инвестированию в производство редкоземельных магнитов согласуются с международными усилиями по снижению зависимости от Китая. Нюанс в том, что программа сталкивается с рядом трудностей – ограниченное финансирование, нехватка экспертных знаний и длительные сроки реализации проектов.