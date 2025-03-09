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Nacvark
Bloomberg: В США проведут антимонопольное расследование из-за резкого подорожания яиц
Компетентные органы хотят выяснить, не вступили ли производители яиц в сговор с целью повышения цен.

Из-за эпидемии птичьего гриппа в Соединённых Штатах Америки произошёл резкий скачок цен на куриные яйца. В конце декабря стоимость дюжины яиц составляла 4,33 доллара (на 25% выше, чем в ноябре), а в конце февраля на Среднем Западе за такое же число продукта потребителю необходимо отдать уже 8,44 долларов. Таким образом, рост цен составил около 200% от показателя в 2024 году.

На фоне сложившейся ситуации со скачком цен на куриные яйца Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки планирует провести антимонопольное расследование, чтобы выяснить, не вступили ли крупнейшие производители данной категории товара (Cal-Maine Foods Inc. и Rose Acre Farms Inc.) в сговор для завышения стоимости продукта. Об этом сообщает издания Bloomberg и The New York Times, сославшиеся на собственные источники.

Примечательно, что в конце ноября 2024 года Cal-Maine Foods Inc. отчитывалась о 82-процентном росте выручки - до 954 миллионов долларов.

В материале Bloomberg отмечается, что расследование было запущено при администрации Дональда Трампа и находится в закрытом формате. Из-за дефицита куриных яиц Соединённые Штаты Америки вынуждены импортировать товар из стран Европы, например, закупая их у Польши и Франции.

#сша
Источник: bloomberg.com
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