На фоне этого новая администрация может пересмотреть их с точки зрения целесообразности.

Издание The New York Times пишет, что прогнозы насчёт того, как вводимые Западом экономические санкции превратят рубль в «руины» (ruble to «rubble»), не оправдались. Россия, даже несмотря на отключение от SWIFT, по-прежнему продолжает осуществлять международные расчёты, а также расширять товарооборот с другими странами.

На фоне этого возникает вопрос целесообразности вводимых санкций, который может поднять новая американская администрация. Отмечается, что до этого новоизбранный американский президент Дональд Трамп уже говорил о намерениях реже использовать санкции, поскольку это ограничивает долю американского доллара на международным рынке.

В то же время опрошенные The New York Times эксперты допускают, что экономические санкции и дальнейшая военная помощь Украине послужат «разменной монетой» в предстоящих переговорах. Внештатный научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Элина Рыбакова предполагает, что введённые санкции послужат «чрезвычайно ценным подспорьем» в переговорах между Трампом и Путиным.

Ранее российский президент Владимир Путин уже говорил о том, что Соединённые Штаты Америки, используя свою валюту в качестве инструмента давления, подрывают к ней мировое доверие.