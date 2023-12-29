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Nacvark
ISW: Россия отбила у ВСУ занятые ими в результате контрнаступления позиции возле Работино

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В результате летнего контрнаступления Вооружённые силы Украины не смогли прорвать российскую оборонительную линию в Запорожской области, ограничившись небольшими территориальными приобретениями. В частности речь о взятии села Работино, откуда, по информации Institute for the Study of War, украинских военных всё же оттеснили.

В новом отчёте аналитического центра пишется, что заснятые с беспилотника кадры с геопривязкой, где российские военные расстреливают трёх украинских военных, говорят о возможном продвижении российской армии к западу от Вербового (9 километров к востоку от Работино)

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При этом аналитики не видят в этой ситуации негативные последствия для украинской армии, хотя признают, что взятие Работино украинской армией в августе стало тактической победой, позволявшей действовать мимо крупных минных полей.

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Ранее Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в интервью BBC рассказал о планах российской армии взять под контроль Авдеевку, расшириться до административных границ Луганской и Донецкой областей и вернуть территории, утраченные в ходе контрнаступления.

#россия #украина
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