"Last of Us Part 2 Remastered" - это, возможно, некорректное наименование или, точнее сказать, более прямолинейная рекламная кампания.

Проект является переизданием одной и той же игры, выпущенным вскоре после изначального релиза. По форме и по содержанию он представляет собой авторскую редакцию. В связи с этим проект не может избежать обоснованной критики.

Существуют объективные причины, по которым компания Sony приняла решение вновь продавать одну и ту же игру, и искать их следует, прежде всего, в огромном количестве новых игр от первого лица, диаметр которых варьируется от Spider-Man 2 до отдалённой и пока не определенной точки на горизонте.

Данный шаг со стороны компании Sony, безусловно, не умаляет выдающегося значения The Last of Us Part 2 для игровой индустрии, которая стала не только наиболее значимой игрой 2020 года, но и символом целой эпохи. Почти 5 лет прошло полсе релиза великолепной работы студии Naughty Dog и стоит отметить, что никому еще не удалось приблизиться к тому, что удалось достичь The Last of Us Part 2 в целом.

Исходя из коммерческих соображений, целесообразно продолжать инвестировать в данный успешный проект, несмотря на текущие сложности. Также стоит отметить, что поддержка проектов сторонних студий и игр, имеющих временную эксклюзивность, является значимым аспектом стратегии компании Sony.

В рамках анализа игры, которая является переизданием с незначительными улучшениями, доступными за полную стоимость, следует отметить, что команда Santa Monica, являющаяся внутренней студией Sony, предоставила дополнительный контент (DLC) без дополнительной платы. Стоимость этого контента значительно превышает цену новых функций, включённых в игру. Возникает вопрос: почему нельзя было поступить аналогичным образом?

Таким образом, если вы рассматриваете возможность повторной покупки той же игры через несколько лет, важно понимать, что для этого нет объективных причин, за исключением желания поддержать разработчика, который занимает лидирующие позиции на рынке. Конечно, сумма в десять евро может показаться незначительной, однако это не отменяет того факта, что это не несёт существенной пользы для конечного потребителя.

Новый режим roguelite под названием No Return является наиболее примечательной особенностью The Last of Us Part 2 Remastered. В результате тщательного исследования можно утверждать, что этот режим представляет собой серию краткосрочных миссий, направленных на достижение конкретной цели. В этих миссиях игроки сталкиваются с волнами противников на процедурно генерируемых уровнях игры.

Помимо возможности выбора персонажа, некоторые из которых становятся доступны по мере прохождения игры и впервые становятся играбельными, в начале игры игрок попадает в свободную зону, где с помощью специальной доски определяет свой путь испытаний. Также предоставляется возможность модификации оружия, его улучшения и повторения миссий в случае возникновения трудностей.

Для игроков, которые уже завершили прохождение игры и, возможно, видели финальные титры после успешного завершения приключения на максимальном уровне сложности, данный режим не представит значительных трудностей, так как он представляет собой комбинацию уже знакомых ситуаций с незначительно изменённым контекстом. Этот режим акцентирует внимание на всех особенностях реализованных игровых механик.

Аудиоподкасты и короткометражный фильм дополняют комплект The Last of Us Part 2 Remastered. Аудиоподкасты посвящены процессу создания игры и всему, что с ней связано. А короткометражный фильм освещает интересную параллель между игрой, рассказывающей о последствиях пандемии, и реальным миром, который тоже затронут, хотя и совершенно иным образом и с явно менее апокалиптическими чертами.

В дополнение к улучшениям в фоторежиме, возвращению популярной мини-игры, добавлению новых скинов и режиму ускоренного прохождения, который был доступен в первой части, значительным нововведением стали потерянные уровни. Лица, ожидавшие возможности прохождения всех крупных уровней, исключённых из игры, а также те, кто предполагал, что сможет увлечь вас на несколько часов (или даже на один час, если угодно) исследованием новых локаций, должны умерить свой пыл.

Потерянные уровни представляют собой три коротких ролика с минимальным взаимодействием. Их можно пройти, слушая записи разработчиков за кулисами.В начале каждого ролика есть краткое вступление от Нила Дракманна. Он неоднократно подчёркивает, что к этим уровням нужно отнестись снисходительно, поскольку это грубые, непроработанные фрагменты игры. Они далеки от того окончательного качества, к которому нас приучили разработчики. Идеи, которые легли в основу этих уровней, были либо отклонены, либо признаны нефункциональными в контексте игры.

На уровнях присутствуют большие воздушные шары, с которыми игрок может взаимодействовать, однако они лишь запускают короткий аудиофайл, который разъясняет контекст области и подробно объясняет, почему в конечном итоге было принято решение не включать их в финальную версию игры. Несколько разработчиков в течение максимум нескольких минут объясняют идею, лежащую в основе этих сегментов, каждый раз подробно рассказывая, почему они считают, что данное содержание не подходит.

В рамках анализа данных было выявлено, что некоторые заявления содержат незначительный объём полезной информации. Следует отметить, что несмотря на привлекательность определённых сведений для преданных фанатов серии, они не вносят существенного вклада в понимание фундаментальных аспектов игры. Однако существует один исключительный случай, который может определить дальнейшее развитие серии.

Уровень в канализации Джексона, который был удалён из игры, мог бы позволить глубже исследовать искажённое психическое состояние Элли, выявив начальные проявления посттравматического синдрома, развившегося у героини после хорошо известных трагических событий. В оригинальной игре, особенно ближе к финалу, уже наблюдаются признаки серьёзного психического неблагополучия. Это становится особенно заметно, когда утихает яростная битва и Элли остаётся одна, спокойная, глядя в пустоту, переосмысливая свои мысли и события после череды непрерывных испытаний, в которых она без остановки боролась за свою жизнь.

После первого прохождения игры у меня сформировалось устойчивое представление о том, что Элли станет женщиной с явным расстройством, получившей непоправимую травму. Она будет проявлять агрессию, убивать и кричать, скрывая при этом слабости, которые будут разрушать её изнутри, приводя к последствиям, которые я не могу даже представить.

В удалённом уровне канализации было запланировано преждевременно продемонстрировать эти проявления игроку. Об этом чётко и недвусмысленно говорится в заявлении. Если в этой работе и есть что-то ценное, то это демонстрация намерений авторов относительно персонажей и их характеров, которые являются одними из самых аутентичных и реалистичных из всех, что когда-либо видели.

В результате нововведений были улучшены и технические аспекты игры. В режиме Quality изображение отображается в исходном разрешении 4K, а в режиме Performance — в разрешении 1440p с последующим апскейлингом до 4K. Также стала доступна функция разблокировки частоты кадров для телевизоров с поддержкой VRR. Кроме того, было улучшено разрешение текстур, качество теней и частота дискретизации анимации.

Для остальных пользователей The Last of Us Part 2 Remastered остаётся игрой, которая выводит жанр на новый уровень, стирая границы возможного в повествовании и устанавливая новые стандарты качества.

Как уже отмечалиось ранее, эта игра делает крайне непопулярный выбор в сюжетном повествовании, который почти наверняка оставит игрока с разбитым сердцем. Она рассказывает историю о крайней и неослабевающей боли, содержит сцены, способные глубоко ранить и вызвать смешанные чувства, которые могут быть переданы только через травму и глубокое недоумение.