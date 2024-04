Это стало возможным благодаря проекту под названием RELB, запущенному в 2020 году

В игровой индустрии недавно произошло волнующее событие, связанное с возрождением шутера LawBreakers, который не смог завоевать популярность после своего релиза в 2017 году. Это стало возможным благодаря проекту под названием RELB, запущенному в 2020 году. В рамках этого проекта был разработан новый лончер, позволяющий игрокам вновь погрузиться в мир игры. Информация о лончере и инструкции по его установке и использованию были опубликованы на официальном сайте проекта.



Клифф Блезински, известный своей работой над трилогией Gears of War, активизировал свои усилия по продвижению RELB после успешного завершения тестирования серверной инфраструктуры. Подробности об этих тестах регулярно публикуются на Discord-канале The RELB Project.



LawBreakers была последней игрой, вышедшей под руководством Блезински, и, несмотря на то, что она не смогла привлечь широкую аудиторию, её потенциальное возвращение вызывает интерес среди фанатов. Однако стоит отметить, что права на интеллектуальную собственность принадлежат компании Nexon, и без её участия полноценное возрождение игры невозможно.



В настоящее время Блезински не планирует возвращаться к разработке игр, но активно ведет свои социальные сети, где делится своими мыслями о текущих событиях в мире политики и общества, а также защищает своё наследие, связанное с серией Gears of War.



Это событие подчеркивает важность поддержки со стороны фанатов и их влияние на судьбу игровых проектов. Возрождение LawBreakers может стать примером того, как страсть и усилия сообщества способны дать вторую жизнь проектам, которые казались забытыми.