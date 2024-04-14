Отказ от использования традиционных вышек для открытия новых областей карты в пользу исследования неизведанных территорий может изменить ожидания игроков от жанра приключенческих игр.

В мире видеоигр, где Ubisoft давно ассоциируется с механикой «вышек», в связи с этим грядущий проект Star Wars Outlaws обещает стать настоящим прорывом. Отказ от использования традиционных вышек для открытия новых областей карты в пользу исследования неизведанных территорий может изменить ожидания игроков от жанра приключенческих игр.

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30 августа, когда состоится релиз Star Wars Outlaws, игроки смогут оценить новаторский подход Ubisoft к исследованию игрового мира. Вместо того чтобы подниматься на вышки для открытия новых зон, они будут исследовать окружающий мир, что позволит им по-новому взглянуть на процесс исследования.

Брайан Ши из Game Informer поделился своим удивлением после беседы с креативным директором игры, который подтвердил отсутствие вышек в Star Wars Outlaws. Это решение уже вызвало широкий резонанс среди сообщества, и многие игроки одобрили это изменение, считая его долгожданным обновлением игрового процесса.

Инсайдеры уточняют, что новые зоны на карте будут открываться естественным образом, по мере продвижения игрока по сюжету и исследования мира. Это добавляет элемент неожиданности и исследовательского азарта в игру, делая каждое открытие более значимым и личным для игрока.

С такими нововведениями Star Wars Outlaws уже заслужила дополнительный балл в глазах критиков и игроков, которые с нетерпением ждут возможности погрузиться в новую главу вселенной "Звездных Войн". Ubisoft, кажется, готовит почву для новой эры в жанре приключенческих игр, где исследование и открытия станут центральными элементами игрового опыта.