В мире видеоигр не так часто случаются события, способные вызвать искреннее восхищение и радость у геймеров. Однако студия Hazelight сумела создать настоящий фурор, объявив о новом достижении своего хита "It Takes Two". К трехлетию со дня релиза, кооперативное приключение покорило рубеж в 16 миллионов проданных копий, подтверждая свой статус культовой игры.



Этот успех стал возможен благодаря не только уникальному игровому процессу и очаровательному визуальному стилю, но и широкой доступности игры на различных платформах, включая PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Особенно заметной была задержка выхода на последней из упомянутых платформ, что не помешало игре завоевать сердца игроков по всему миру.



Более того, общее количество ознакомившихся с "It Takes Two" превысило 30 миллионов человек, что стало возможным благодаря включению игры в подписочные сервисы Game Pass и PlayStation Plus. Это не только расширило аудиторию, но и позволило игре стать частью культурного феномена, о чем свидетельствует любовь и преданность фанатов.



Любовь не осталась без ответа — разработчики выразили свою благодарность сообществу, которое, в свою очередь, отметило высокое качество игры, её неповторимые кооперативные элементы и душевный стиль. Интерес к игре так велик, что фанаты даже начали работу над русской озвучкой, чтобы сделать "It Takes Two" еще более доступной для русскоязычной аудитории.



За годы своего существования Hazelight выпустила несколько знаковых кооперативных игр, включая "A Way Out" и саму "It Takes Two". И если верить последним заявлениям разработчиков, текущий год обещает быть "очень захватывающим", что намекает на возможное скорое объявление нового проекта, который, несомненно, вызовет волну интереса среди поклонников студии и видеоигр в целом.