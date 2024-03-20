Международная фишинговая кампания, организованная группировкой ITG05, направлена против правительственных учреждений по всему миру. Злоумышленники используют поддельные документы и инновационные техники для распространения вредоносного ПО, что представляет собой серьезную угрозу для глобальной кибербезопасности.

IBM X-Force раскрыла детали масштабной фишинговой кампании, за которой стоит группировка ITG05. Целью злоумышленников стали правительственные и неправительственные организации на нескольких континентах, включая Европу, Северную и Южную Америку, а также регионы Закавказья и Центральной Азии.

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Атакующие используют разнообразные документы: от внутренних до специально созданных, чтобы привлечь внимание жертв. Тематика документов включает в себя критическую инфраструктуру, здравоохранение, кибербезопасность и другие важные сектора.

Одной из особенностей кампании является применение механизма search-ms для запуска скрытых поисковых запросов, что позволяет загружать вредоносное ПО с заранее подготовленных серверов. Кроме того, выявлено использование скомпрометированных маршрутизаторов Ubiquiti для распространения вирусов, что увеличивает риск незаметного заражения.

Фальшивые электронные письма, отправляемые хакерами, имитируют официальную переписку из различных стран, в том числе Аргентины, Грузии и США. Цель таких писем - активировать цепочку заражения с помощью вложенных документов-приманок.

В завершение цепочки атаки киберпреступники разворачивают вредоносные программы, такие как MASEPIE, OCEANMAP и STEELHOOK, направленные на кражу данных и выполнение команд на зараженных устройствах.