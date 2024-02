Sony объявила о сокращении около 900 сотрудников своих игровых студий по всему миру, включая разработчиков известных игр, в связи с изменениями в индустрии и необходимостью адаптации к новым технологиям и экономическому ландшафту.

В ответ на быстро меняющуюся ситуацию в мире видеоигр, Sony приняла решение о сокращении штата своих игровых подразделений на 8%, что составляет примерно 900 человек. Среди затронутых студий находятся крупные имена в индустрии, такие как Naughty Dog, создатели "The Last of Us", Insomniac Games, ответственные за серию игр о Spider-Man, а также Guerilla и Firesprite в Великобритании. Компания также планирует полное закрытие своего офиса в Лондоне.

Эти меры были объявлены на фоне общей тенденции усиления роли генеративного ИИ в создании игр, что вызывает дебаты и беспокойство среди профессионалов индустрии. Джим Райан, руководитель Sony Interactive, объяснил, что эти изменения обусловлены не только стремлением следовать за новыми технологическими тенденциями, но и необходимостью адаптироваться к текущему экономическому климату.

Sony стремится пересмотреть свои подходы к разработке и выпуску игр, чтобы соответствовать меняющимся ожиданиям как разработчиков, так и геймеров. Уволенные работники получат финансовую поддержку, включая компенсации, а в Японии им будет предложена помощь в поиске новой работы.