Apple активно ведет переговоры с крупными издателями о лицензировании их новостных архивов на сумму более $50 миллионов.

По информации из New York Times, Apple в настоящее время ведет активные переговоры с крупными издательствами по лицензированию их новостных архивов. Целью является создание новой модели искусственного интеллекта, для чего Apple готово вложить не менее $50 миллионов в несколько лет. Планируется заключение долгосрочных контрактов с издателями для обеспечения качественного доступа к их архивам и соблюдения авторских прав.

реклама

Среди издателей, с которыми ведутся переговоры, - такие титаны, как Condé Nast, NBC News и IAC/InterActiveCorp. Однако по слухам, не все издатели относятся к этой инициативе положительно.

В случае успешного завершения сделки, Apple получит доступ к архивам таких известных изданий, как Vogue, The New Yorker, The Daily Beast и People.

Согласно слухам, у Apple уже есть внутренний искусственный интеллект в виде чат-бота под названием Apple GPT, схожего с ChatGPT. Кроме того, последние обновления iOS свидетельствуют о внедрении искусственного интеллекта для улучшения автокоррекции. Это может намекать на появление более продвинутых функций искусственного интеллекта в будущем.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Лицензирование новостных архивов дает Apple возможность обучать свои искусственные интеллектуальные модели на реальных данных, что потенциально приведет к более умным и естественным конversationam. Важно, что эти данные будут абсолютно легальными, в отличие от многих других моделей, использующих контент из интернета без соответствующих лицензий.