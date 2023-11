Amazon Games объявила о крупной реструктуризации, в рамках которой закрываются игровые каналы Crown Channel и Game Growth.

Amazon Games решила провести существенную реструктуризацию, в рамках которой будут закрыты два игровых канала - Crown Channel и Game Growth. Это решение принято с целью перераспределения ресурсов и сосредоточения усилий на создании высококачественного игрового контента и предоставлении бесплатных игр подписчикам Prime Gaming. Однако, в результате этого решения более 180 рабочих мест будут утрачены.

реклама

Как подчеркнул представитель Amazon Games, компания остается настойчиво нацеленной на достижение своей цели - стать ведущим разработчиком и издателем качественных игр. Несмотря на сокращения, Amazon Games продолжает работать над различными проектами, включая ожидаемые игры, такие как Throne and Liberty, Blue Protocol, а также игры по мотивам Tomb Raider и The Lord of the Rings. Внутренние студии Amazon Games активно набирают новых сотрудников и разрабатывают новые интеллектуальные свойства.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI Gaming дешево - надо брать i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Эта реструктуризация отражает стремление Amazon улучшить эффективность своего игрового подразделения и сосредоточить свои усилия на создании уникальных игровых впечатлений для игроков, как в настоящем, так и в будущем. Важно отметить, что Amazon Games по-прежнему нацелена на успешное развитие игровой индустрии и достижение выдающихся результатов в этой сфере.