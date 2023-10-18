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Чосон объявлен первым признанным кибернациональным государством, переосмыслив классическое понимание государства. Эту инновационную идею признала Антигуа и Барбуда, подписав с Чосоном договор о сотрудничестве в различных сферах развития.
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Проект Чосон претендует на статус нетерриториального государства-преемника Корейской империи эпохи XIV-XIX веков. Он представляет собой децентрализованное, нетрадиционное государство, которое акцентирует внимание на своем особом подходе к управлению и структуре. Основной акцент делается на поддержку криптовалют, которые в Чосоне являются легальным средством оплаты, обеспечивая широкие возможности для повседневных операций, инвестиций и международных платежей.
Интересно отметить, что на территории Чосона уже функционируют различные компании, в числе которых - First Day Out Collective, известная благодаря музыкальному треку "First Day Out", созданному Rundown Spaz с участием знаменитого Канье Уэста.