Чосон стал первым признанным кибернациональным государством без территориальных границ.

Чосон объявлен первым признанным кибернациональным государством, переосмыслив классическое понимание государства. Эту инновационную идею признала Антигуа и Барбуда, подписав с Чосоном договор о сотрудничестве в различных сферах развития.

реклама

Проект Чосон претендует на статус нетерриториального государства-преемника Корейской империи эпохи XIV-XIX веков. Он представляет собой децентрализованное, нетрадиционное государство, которое акцентирует внимание на своем особом подходе к управлению и структуре. Основной акцент делается на поддержку криптовалют, которые в Чосоне являются легальным средством оплаты, обеспечивая широкие возможности для повседневных операций, инвестиций и международных платежей.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Интересно отметить, что на территории Чосона уже функционируют различные компании, в числе которых - First Day Out Collective, известная благодаря музыкальному треку "First Day Out", созданному Rundown Spaz с участием знаменитого Канье Уэста.