Ракета должна стартовать в космос до 21 октября, в противном случае закроется стартовое окно для ее полезной нагрузки, направляющейся к Марсу.

Подготовка к первому запуску новой ракеты-носителя New Glenn компании Blue Origin вступает в заключительную стадию. Вместе с тем, компания признает, что необходимо еще «многое сделать», запуск смог состояться во время непродолжительного стартового окна в следующем месяце.

3 сентября компания Blue Origin выкатила вторую ступень своей первой ракеты New Glenn для статических огневых испытаний. Источник: Blue Origin

Одним из важнейших этапов подготовки является прибытие 4 сентября в Порт-Канаверал корабля Jacklyn, созданного на верфях в Европе - будущей посадочной площадки для первой ступени ракеты-носителя

Накануне этого события - 3 сентября - Blue Origin вывезла вторую ступень РН на стартовую площадку, где должно состояться статическое огневое испытание.

Но это далеко не все этапы, которые необходимо пройти компании, прежде чем осуществить первую попытку запуска нового носителя. Так, например, 27 августа Blue Origin заявила, что она интегрировала последнюю секцию первой ступени - кормовой элемент - с остальной частью ускорителя, но семь двигателей BE-4 первой ступени еще не установлены.

Казалось бы, отчего такая спешка, когда речь идет о ракете, запуск которой должен был состояться еще несколько лет назад? Ну не успеют стартовать в октябре, значит, полетят в ноябре или декабре. Куда теперь торопиться? Однако всё не так просто...

Дело в том, что полезной нагрузкой (ПН) для первого полета New Glenn является миссия NASA Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE), которая должна отправиться к Марсу. 29 августа NASA заявило, что окно закрывается 21 октября. С учетом того, что в настоящее время старт запланирован не ранее 13 октября, стартовое окно превращается, по сути, в стартовую форточку. Ведь даже для проверенных временем ракет-носителей перенос старта не является чем-то из ряда вон выходящим. Причиной задержки может стать неисправность самой РН, ее полезной нагрузки, наземного оборудования или, как это часто случается, например, с Falcon 9, неблагоприятный прогноз погоды в районе посадки первой ступени. Что уж говорить о ракете впервые направляющейся в космос...

Между тем, если миссия ESCAPADE не отправится на орбиту до 21 октября, то ей придется провести на Земле, как минимум, еще 26 месяцев в ожидании следующего стартового окна. Совсем недавно подобная ситуация случилась с парой малых спутников для пролета мимо астероида под названием Janus, которые должны были стать вторичной полезной нагрузкой в миссии Psyche. Из-за того, что основная миссия была отложена более чем на один год, запуск спутников к астероиду стал попросту невозможен, и эта подмиссия была отменена. Теперь аппараты "пылятся" на хранении, хотя NASA и рассматривает варианты их возможного использования для альтернативных миссий.

Среди экспертов преобладают скептические настроения по поводу способности Blue Origin в столь сжатые сроки подготовить New Glenn вовремя к старту, особенно с учетом предстоящих задач и неотъемлемых сложностей, связанных с первым запуском новой ракеты. Так, например, первый запуск Vulcan Centaur от United Launch Alliance произошел с многомесячной задержкой даже после проведенных в июне 2023 года статические огневые испытания. Напомним, что этот тест еще только предстоит пройти New Glenn.

Если ракета не успеет стартовать до закрытия окна запуска ESCAPADE 21 октября, то непонятно, какая полезная нагрузка полетит вместо нее при первом запуске ракеты, и что станет с самой миссией ESCAPADE.

Впрочем, ответа ждать недолго...