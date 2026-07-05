Студия Elementa объявила о старте приёма заявок на участие в закрытом бета-тестировании фэнтезийной ролевой игры с открытым миром Silver Palace. Одновременно разработчики представили новый геймплейный трейлер проекта

Подать заявку на участие в тестировании под кодовым названием Dichotomy можно на официальном сайте игры. Регистрация продлится до 16 июля и завершится в 8:59 по тихоокеанскому времени. В студии призвали желающих не откладывать подачу заявок.

Изображение: Elementa

Изображение: Elementa

Изображение: Elementa

Изображение: Elementa

Вместе со стартом набора команда опубликовала новый трейлер. Основное внимание в нем уделено главной героине. Видео демонстрирует исследование большого города Сильверния и открытого мира за его пределами.

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Повествование ведётся от лица загадочного персонажа по прозвищу Красная Роза. В ролике показаны боевые сцены, путешествия на пегасах, созданных из серебриума, а также эпизоды с настольными играми, включая шахматы. В финале трейлера представлен неизвестный противник, с которым игрокам предстоит столкнуться в будущем.