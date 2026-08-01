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Global_Chronicles
Наши глаза могут вести свою родословную от морского существа-циклопа, жившего 600 млн лет назад
Ученые предположили, что парные глаза человека и других позвоночных развились из единственного светочувствительного органа у древнего морского предка.
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Человеческий глаз устроен сложно. Его происхождение долго оставалось загадкой. Новое исследование предполагает, что наши парные глаза могли развиться из одного простого органа, расположенного посередине головы у древнего червеобразного существа. Этот предок жил в море около 600 миллионов лет назад и напоминал циклопа из мифов.

Изображение: ScienceAlert

Ученые из Швеции и Великобритании разработали эволюционную реконструкцию. Они сравнили строение светочувствительных клеток, глаз и нервных цепей у разных современных животных. Ископаемых останков одноглазого предка не найдено, но данные о ныне живущих видах позволили восстановить его облик.

Многократные изменения образа жизни привели к уникальной эволюции глаз позвоночных. (Изображение: ScienceAlert)

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По их версии, далекий предок позвоночных вел малоподвижный образ жизни, фильтровал воду и имел червеобразное тело. Светочувствительные структуры по бокам головы постепенно исчезли, но клетки в средней части сохранились и образовали простой срединный глаз. Когда потомки этого животного вернулись к активному плаванию, зрение снова стало необходимо. Эволюция не стала создавать новую систему с нуля, а перестроила существующие клетки и нервные цепи. Срединный орган расширился в стороны, дав начало левой и правой сетчатке.

Сетчатка позвоночных действительно формируется из выроста головного мозга — это отличает ее от глаз насекомых или кальмаров. Модель также объясняет, как в сетчатке объединились клетки разного происхождения. Ученые отмечают, что шишковидная железа, регулирующая сон, тоже может быть наследием того древнего срединного глаза. У многих животных она воспринимает свет, у человека — нет, но продолжает вырабатывать мелатонин. Если эта гипотеза верна, то наши глаза и внутренние биологические часы имеют общее происхождение — от одного примитивного органа, существовавшего 600 миллионов лет назад.

#эволюция #человеческий глаз #одноглазое существо #позвоночные #происхождение глаза #циклоп
Источник: sciencealert.com
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