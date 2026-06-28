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Inthenews
Snail Games USA анонсировала крупное дополнение Terracrypt к игре-песочнице на выживание PixARK
Новое дополнение PixARK Terracrypt добавит в игру подземные биомы, новых существ и дополнительные механики выживания
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Компания Snail Games USA сообщила о скором выходе расширения PixARK Terracrypt для игры-песочницы PixARK. Дополнение сначала появится в Steam, а в ближайшие месяцы станет доступно и на игровых консолях.

Игрокам предстоит отправиться в подземные руины и исследовать 12 уникальных биомов. Каждый из них отличается собственной атмосферой, опасностями и условиями выживания. В дополнении появятся 11 новых видов существ, а также фракции, с которыми можно будет взаимодействовать и заключать союзы.

                                                            Изображение: Snail Games USA

                                                                 Изображение: Snail Games USA

                                                              Изображение: Snail Games USA

                                                                Изображение: Snail Games USA

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По сюжету дополнения игроки получают сигнал бедствия, который приводит их в глубины древних подземных руин. В ходе экспедиции им предстоит исследовать неизвестные территории, раскрыть скрытые тайны и противостоять новой угрозе. 

В Terracrypt появятся новые возможности для строительства и творчества. Игроки смогут возводить базы, использовать механики генетической модификации, выращивать уникальных существ и растения, а также создавать автоматизированные производственные системы.

Вместе с дополнением игра получит ряд новых функций. Среди них возможность сохранять прогресс в одиночном режиме в любое время, доступ к ближайшим хранилищам без необходимости открывать их вручную и обновлённый сканер существ с расширенными показателями интеллекта. Для владельцев Terracrypt также подготовят расширенный интерфейс чертежей и другие нововведения, призванные сделать исследование подземелий более удобным и увлекательным.

Точная дата выхода дополнения в Steam и на других платформах пока не раскрывается.

#pixark #pixark terracrypt #snail games usa #игре-песочнице
Источник: gamingshogun.com
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