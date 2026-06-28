Компания Snail Games USA сообщила о скором выходе расширения PixARK Terracrypt для игры-песочницы PixARK. Дополнение сначала появится в Steam, а в ближайшие месяцы станет доступно и на игровых консолях.
Игрокам предстоит отправиться в подземные руины и исследовать 12 уникальных биомов. Каждый из них отличается собственной атмосферой, опасностями и условиями выживания. В дополнении появятся 11 новых видов существ, а также фракции, с которыми можно будет взаимодействовать и заключать союзы.
Изображение: Snail Games USA
Изображение: Snail Games USA
Изображение: Snail Games USA
Изображение: Snail Games USA
По сюжету дополнения игроки получают сигнал бедствия, который приводит их в глубины древних подземных руин. В ходе экспедиции им предстоит исследовать неизвестные территории, раскрыть скрытые тайны и противостоять новой угрозе.
В Terracrypt появятся новые возможности для строительства и творчества. Игроки смогут возводить базы, использовать механики генетической модификации, выращивать уникальных существ и растения, а также создавать автоматизированные производственные системы.
Вместе с дополнением игра получит ряд новых функций. Среди них возможность сохранять прогресс в одиночном режиме в любое время, доступ к ближайшим хранилищам без необходимости открывать их вручную и обновлённый сканер существ с расширенными показателями интеллекта. Для владельцев Terracrypt также подготовят расширенный интерфейс чертежей и другие нововведения, призванные сделать исследование подземелий более удобным и увлекательным.
Точная дата выхода дополнения в Steam и на других платформах пока не раскрывается.