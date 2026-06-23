Трон Оззи Осборна (Ozzy Osbourne), в последний раз использованный на финальном концерте Black Sabbath, теперь выставлен в Бирмингемском музее

Знаменитый чёрный трон в готическом стиле стал частью выставки «Оззи Осборн: Герой рабочего класса». Выставка рассказывает о пути Оззи из района Астон к мировой славе. С момента открытия в июне 2025 года её посетили более 640 тысяч человек.

Трон изначально создали для церемонии включения Оззи в Зал славы рок-н-ролла (Rock and Roll Hall of Fame) в 2024 году. Позже он стал ключевым элементом сольного шоу и заключительного концерта Black Sabbath в Вилла-Парке 5 июля 2025 года. Украшение с мотивами летучих мышей и другими отсылками к жизни музыканта превратило предмет в мощный символ одной из самых влиятельных фигур хэви-метала.

Изображение: metaltalk

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Теперь трон дополнил обширную коллекцию личных вещей, фотографий и наград. Шэрон Осборн (Sharon Osbourne) отметила, что размещение трона в музее кажется уместным в преддверии первой годовщины выхода альбома Back To The Beginning. По её словам, поклонники, которые любили Оззи, смогут увидеть предмет, ставший синонимом его последнего выступления.

Руководство Бирмингемского музейного фонда назвало трон необычным предметом, мгновенно узнаваемым фанатами по всему миру. Они подчеркнули, что это мощная заключительная глава в замечательной карьере музыканта.

Член городского совета Бирмингема по вопросам культуры Дебора Харрис (Deborah Harris) назвала Оззи одной из самых выдающихся культурных фигур города. Она подчеркнула, что возвращение трона дает поклонникам новую возможность соприкоснуться с историей легенды в эмоциональный момент годовщины его смерти.

Выставка продлена до 27 сентября 2026 года по многочисленным просьбам посетителей.