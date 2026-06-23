Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Оззи Осборн: Герой рабочего класса — легендарный трон возвращается в Бирмингем
Трон Оззи Осборна (Ozzy Osbourne), в последний раз использованный на финальном концерте Black Sabbath, теперь выставлен в Бирмингемском музее
реклама

Знаменитый чёрный трон в готическом стиле стал частью выставки «Оззи Осборн: Герой рабочего класса». Выставка рассказывает о пути Оззи из района Астон к мировой славе. С момента открытия в июне 2025 года её посетили более 640 тысяч человек.

Трон изначально создали для церемонии включения Оззи в Зал славы рок-н-ролла (Rock and Roll Hall of Fame) в 2024 году. Позже он стал ключевым элементом сольного шоу и заключительного концерта Black Sabbath в Вилла-Парке 5 июля 2025 года. Украшение с мотивами летучих мышей и другими отсылками к жизни музыканта превратило предмет в мощный символ одной из самых влиятельных фигур хэви-метала.

                                                                       Изображение: metaltalk

реклама

Теперь трон дополнил обширную коллекцию личных вещей, фотографий и наград. Шэрон Осборн (Sharon Osbourne) отметила, что размещение трона в музее кажется уместным в преддверии первой годовщины выхода альбома Back To The Beginning. По её словам, поклонники, которые любили Оззи, смогут увидеть предмет, ставший синонимом его последнего выступления.

Руководство Бирмингемского музейного фонда назвало трон необычным предметом, мгновенно узнаваемым фанатами по всему миру. Они подчеркнули, что это мощная заключительная глава в замечательной карьере музыканта.

Член городского совета Бирмингема по вопросам культуры Дебора Харрис (Deborah Harris) назвала Оззи одной из самых выдающихся культурных фигур города. Она подчеркнула, что возвращение трона дает поклонникам новую возможность соприкоснуться с историей легенды в эмоциональный момент годовщины его смерти.

Выставка продлена до 27 сентября 2026 года по многочисленным просьбам посетителей.

#black sabbath #оззи осборн #ozzy osbourne #бирмингем #оззи осборн: герой рабочего класса
Источник: metaltalk.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Человечество переходит на новый механизм эволюции — естественный отбор уступает место культурному
Основатель ТК «Царьград» призвал разблокировать Telegram и временно отказался от мессенджера «Макс»
Casio выпустила обновленные часы MQ-24 со стальным браслетом
В Гонконге открылся круглосуточный магазин без персонала — только один человекоподобный робот
Производство Ту-214 ведётся вручную вопреки планам конвейеризации
Астрономы нашли следы тёмной материи вокруг пяти сверхмассивных чёрных дыр
Первая созданная с помощью вайб-кодинга MMORPG World of ClaudeCraft вышла в открытом доступе
Компания из Ростова-на-Дону раскрыла детали производства импротозамещённой клавиатуры БЕШТАУ
Утечка от португальского ритейлера раскрыла стоимость GTA 6 — намного дороже стандартных игр
«Яндекс Фабрика» выпустила три новые модели велосипедов Raskat
Специалист по информационной безопасности превратил умную лампочку в автономную библиотеку книг
Вышел трейлер военного фильма «Пересечение» о знаменитой битве Красной армии Китая на реке Чишуй
Очередное обновление процессоров Intel Raptor Lake (Next) может быть запланировано и для ноутбуков
Моддер подключил RTX 3060 к льдогенератору и снизил температуру видеокарты в Cyberpunk 2077 до 22°C
Энтузиаст поделился опытом сборки топового компьютера за 130 000 рублей из комплектующих с Авито
Bloomberg: Отказ ЕС от российского газа привёл к энергетической зависимости от США
Школьник из Москвы изобрёл браслет для определения приступа эпилепсии за секунды с точностью 98%
Плазменная технология превращает влажную кофейную гущу в топливо за 90 секунд
Samsung распространяет ChatGPT среди сотрудников для автоматизации и программирования
На китайском руднике создали 140-тонный карьерный самосвал с самой большой в мире сменной батареей

Популярные статьи

«Демон скорости», «Семь снайперов»: субъективный обзор новых фильмов
Опыт использования Ryzen 5 5600X в 2026 году — хватает ли шести ядер AM4 для игр и работы
Какой Xbox Series S купить в 2026 году – ревизии, модели и важные нюансы
Обзор Holoswim Solla Wave AI Music
Обзор игровой сборки MSI на базе корпуса MAG PANO 130R PZ и блока питания MAG A750GLS PCIE5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter