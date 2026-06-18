В анонсе сообщается о начале работы над новой версией сериала «Побег» (Prison Break), который впервые вышел в 2005 году и стал одним из самых известных триллеров своего времени

Стриминговый сервис Hulu подтвердил подготовку перезапуска сериала. О проекте рассказал актёр Лукас Гейдж (Lucas Gage), отметив, что новая версия будет заметно жёстче и мрачнее оригинала. По его словам, формат работы для онлайн платформы даёт создателям больше свободы, чем эфирное телевидение.

Гейдж исполняет роль Джексона, молодого политика из обеспеченной семьи, который начинает кампанию по выборам в Конгресс. Главную женскую роль получила Эмили Браунинг (Emily Browning). Она играет бывшую военнослужащую Кэссиди Коллинз, устраивающуюся на работу в одну из самых опасных тюрем США. В актерский состав вошли Дрейк Роджер (Drake Rodger), Клейтон Карденас (Clayton Cardenas), Джей Ар Борн (JR Bourne), Джорджи Флорес (Georgie Flores) и Майлз Буллок (Miles Bullock).

Изображение: Hulu

Изображение: Hulu

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Актер сообщил, что создатели намерены показать более суровую историю и подчеркнуть психологическое напряжение персонажей. По его словам, сериал будет «грязным, темным и страшным» (gritty, dark and scary), что отражает общий тон проекта.

Интерес к франшизе вырос после появления оригинального сериала на Netflix в 2024 году. Тогда «Побег» занял первое место в рейтинге Nielsen в США, собрав 1,6 миллиарда минут просмотров.

Дата премьеры новой версии пока не объявлена, но проект уже вызвал внимание зрителей и критиков благодаря обновленному подходу к классическому сюжету.