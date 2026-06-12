Разработчики Egosoft выпустили бесплатное обновление 9.00 Empire Update для X4: Foundations. Апдейт значительно расширяет возможности управления империей, перерабатывает боевую систему и добавляет новые механики добычи ресурсов.

Обновление затрагивает почти все ключевые элементы игрового процесса, особенно боевую систему. Переработан баланс вооружения, кораблей и защитных модулей, усовершенствовано поведение пилотов и противников. Благодаря этим изменениям масштабные космические сражения стали зрелищнее, а управление флотом — более отзывчивым и понятным.

Игроки получили новые варианты оснащения кораблей и улучшенное визуальное отображение техники. Среди новинок — модуль станции «Корабельный выставочный зал», позволяющий демонстрировать самые ценные суда внутри собственной инфраструктуры.

Изображение: Egosoft

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Серьёзные изменения коснулись и добывающей отрасли. Механика разработки месторождений стала динамичнее, а в игру добавлен новый ресурс — Allographene, который можно получить при переработке обломков кораблей Kha'ak.

Кроме того, разработчики улучшили интерфейс карты и оптимизировали навигацию, чтобы управление галактической империей стало ещё удобнее.

Обновление открывает новые возможности как для опытных командиров, возвращающихся в игру, так и для новичков, только начинающих строить свою космическую державу. Апдейт уже доступен всем владельцам игры без дополнительной платы и расширяет возможности космической песочницы с открытым миром.