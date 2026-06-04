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Inthenews
Sony и Santa Monica Studio анонсировали боевик God of War: Laufey про жену Кратоса
Sony Interactive Entertainment и Santa Monica Studio раскрыли детали новой части серии God of War. Презентация игры Laufey прошла в рамках шоу PlayStation State of Play 3 июня. Зрителям показали трейлер и кадры геймплея
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Впервые в истории франшизы главной героиней станет Фэй — жена Кратоса и мать Атреуса. Ранее она была лишь катализатором событий в играх God of War 2018 года и Ragnarök, но теперь дебютирует в качестве игрового персонажа. Визуально проект отличается от привычной скандинавской саги. В кадрах заметны богини с зелёной и красной кожей и шестиногое львоподобное чудовище. Игра содержит отсылки к египетской и центральноазиатской культурам.

                                                             Изображение: Santa Monica Studio

                                                                Изображение: Santa Monica Studio

                                                            Изображение: Santa Monica Studio

Боевая система отличается от тяжеловесного стиля Кратоса. Фэй использует клинок и магию душ, что обеспечивает высокую мобильность в битвах на земле и в воздухе. Разработчики объединили механики новой серии с классическим комбо. Новая механика позволяет отделять душу врага для атак и бросков.

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Студия пока не раскрыла имена спутников героини и актёров озвучки.

Игра создается эксклюзивно для PlayStation 5. Дату релиза объявят позже.

#sony interactive entertainment #santa monica studio #god of war: laufey #playstation state of play
Источник: invenglobal.com
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