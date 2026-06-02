Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Аркадный воздушный шутер Wild Blue Skies выйдет в августе на PC и консолях
Издатель Balor Games и студия Chuhai Labs объявили дату релиза авиашутера Wild Blue Skies. Игра поступит в продажу 13 августа 2026 года
реклама

Разработчики позиционируют Wild Blue Skies как современное переосмысление Star Fox. Над проектом работает Джайлз Годдард (Giles Goddard), один из оригинальных создателей этой серии.

События происходят в фантастической вселенной с антропоморфными животными-пилотами. Во главе отряда «Синие бомбардировщики» немецкая овчарка Боуи Стрей, в его команде пилоты разных видов животных.

                                                                 Изображение: Balor Games 

реклама

По сюжету пилотам предстоит отправиться в путешествие по различным регионам и принять участие в операции по спасению планеты от злодея. Игроки будут выполнять задания над океанами, горными хребтами и в подземных пещерах, участвуя в скоростных воздушных боях.

                                                                    Изображение: Balor Games 

                                                                      Изображение: Balor Games 

Управление адаптировано для новичков и ветеранов жанра. Визуальный стиль игры выполнен в аниме-эстетике с яркой, стилизованной графикой.

Среди ключевых особенностей проекта заявлены одиночная кампания с отрядом союзников, битвы с боссами и воздушные бои против таинственного отряда соперников. Также игра предложит секретные тропы и дополнительные задания.

Wild Blue Skies выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в сервисе Steam. Демоверсия уже доступна для ознакомления.

#balor games #chuhai labs #wild blue skies #воздушный шутер
Источник: gematsu.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
Новая эра ПК: Утекли первые характеристики и высокие цены на ноутбуки Lenovo на Nvidia N1X
В Сети появилась информация о начале сборки в Калининграде новых модификаций кроссоверов BMW
Названы предполагаемые конфигурации процессоров NVIDIA N1X и N1
В термоядерном реакторе ITER успешно охладили 330-тонный сверхпроводящий магнит до -269°C
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
На КнААЗе им. Ю.А. Гагарина стартовало строительство нового корпуса для отработки самолётных систем
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
Intel сравнила fps в играх на Claw 8 EX AI+ с Arc G3 Extreme и ROG Xbox Ally X с Ryzen Z2 Extreme
Авиационный специалист указал на потенциальные инженерные недостатки ЛМС-901 «Байкал»
Lenovo выпустит ноутбуки Yoga Pro 7 на базе NVIDIA N1 и N1X с ценой от €2769 до €4049
Китай построил крупнейшую в мире морскую преобразовательную платформу постоянного тока
Таганрогский авиазавод готовит производство Бе-200 с двигателями ПД-8
Лётчик-испытатель Мутовин: российский МС-21 обошёл китайский аналог по глубине импортозамещения
Билл Гейтс с дробовиком в странном рекламном ролике Doom для продвижения Windows 95 появился в сети
Туманность «Хрустальный шар» показала, что ожидает Солнце через 5 миллиардов лет
Компания AMD вывела на глобальный рынок видеокарту Radeon RX 9070 GRE с 12 ГБ видеопамяти GDDR6
Аналитик усомнился в успехе «Новой эры ПК» на базе Nvidia N1X и N1
Новая криптовалюта Pearl для ИИ привлекла много майнеров, но прибыль рухнула на 49%
ЕС рассматривает заморозку ограничений цены на российскую нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке

Популярные статьи

PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Рассматриваю проблемы проекта Installer-SH в разделе Issues на платформе GitHub
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter