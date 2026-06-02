Разработчики позиционируют Wild Blue Skies как современное переосмысление Star Fox. Над проектом работает Джайлз Годдард (Giles Goddard), один из оригинальных создателей этой серии.
События происходят в фантастической вселенной с антропоморфными животными-пилотами. Во главе отряда «Синие бомбардировщики» немецкая овчарка Боуи Стрей, в его команде пилоты разных видов животных.
Изображение: Balor Games
По сюжету пилотам предстоит отправиться в путешествие по различным регионам и принять участие в операции по спасению планеты от злодея. Игроки будут выполнять задания над океанами, горными хребтами и в подземных пещерах, участвуя в скоростных воздушных боях.
Управление адаптировано для новичков и ветеранов жанра. Визуальный стиль игры выполнен в аниме-эстетике с яркой, стилизованной графикой.
Среди ключевых особенностей проекта заявлены одиночная кампания с отрядом союзников, битвы с боссами и воздушные бои против таинственного отряда соперников. Также игра предложит секретные тропы и дополнительные задания.
Wild Blue Skies выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в сервисе Steam. Демоверсия уже доступна для ознакомления.