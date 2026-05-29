Игра уже доступна на Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S с 27 мая

В новой главе игроки глубже спускаются в недра фабрики и сталкиваются с новыми ужасами, связанными с главным злодеем Прототипом (Prototype). Пользователям предстоит решать головоломки, избегать смертельных ловушек и преодолевать препятствия в тёмных уголках фабрики Playtime Co. Помощи ждать не от кого: союзники остаются в стороне. В финале игрок должен решить, удастся ли остановить кошмар, или он станет очередной жертвой.

Среди особенностей пятой главы — новая локация с необычными персонажами. Некоторые из них могут помочь выжить, но доверять им не стоит. В игру добавлен улучшенный GrabPack, с помощью которого игроки решают сложные загадки и справляются с угрозами окружающей среды. По ходу прохождения раскрываются тайны, которые долгие годы скрывала компания Playtime Co.

Изображение: Mob Entertainment

реклама

С момента выхода первой части в 2021 году серия Poppy Playtime привлекла более 50 миллионов игроков по всему миру. Проект начинался как небольшая инди-хоррор-игра и затем превратился в популярную франшизу с миллионами поклонников. Этому помогли фанаты, которые создавали теории о сюжете и активно обсуждали игру в соцсетях, на YouTube и Reddit.

Франшиза уже вышла далеко за пределы игр и теперь стала полноценным медиабрендом. Команда заключила сделки на создание полнометражного фильма и выпуск лицензионной продукции. Кроме того, прошли крупные коллаборации с другими проектами. С каждой новой главой сюжет становится глубже, а персонажи — запоминающимися.