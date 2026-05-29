Hello Games выпустила крупное обновление для космического симулятора No Man's Sky. Апдейт The Swarm уже доступен на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch

В игру добавили новую враждебную фракцию «корабль-улей» (Hive of Glass), гигантскую структуру, способную уничтожать целые грузовые флоты. Самая масштабная угроза потребует от игроков объединения усилий, чтобы противостоять натиску противника.

Изображение: Hello Games

Разработчики ввели механику выбора фракции. Пользователи могут встать на сторону одной из трёх групп: Weavers (Ткачи), Royals (Правители) или Sages (Мудрецы). Каждая фракция вносит вклад в общую борьбу против «Улья», а система отслеживает прогресс в реальном времени.

Изображение: Hello Games

реклама

За участие в кампании игроки получат набор предметов в стилистике новой угрозы: броню Direwasp, джетпак и винтовку Direwasp Disintegrator.

Ранее, после выхода обновления Voyagers, число одновременных игроков No Man's Sky в Steam превышало 100 тысяч человек. Hello Games продолжает поддерживать проект бесплатными обновлениями уже более 8 лет, несмотря на неудачный запуск игры в 2016 году.