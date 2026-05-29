Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Платформу для моддинга GTA V Rage:MP закроют по требованию Take-Two Interactive
Разработчики Rage:MP официально заявили о начале процесса закрытия проекта по требованию правообладателя франшизы Grand Theft Auto. Единственной авторизованной платформой для GTA RP остаётся FiveM.
реклама

Представители Rockstar Games и Take-Two Interactive отправили администрации официальное уведомление о том, что единственным законным инструментом для альтернативного мультиплеера GTA V является FiveM. Такое решение вынудило команду Rage:MP объявить о закрытии и рекомендовать владельцам серверов мигрировать.

Создание новых сообществ на базе Rage:MP стало невозможным с 25 мая. Администрация рекомендовала владельцам серверов свернуть проекты: публичный список закроется 1 июня, полная остановка всей инфраструктуры запланирована на 31 августа.

                                                            Изображение: Rockstar Games

реклама

Команда проекта выразила сожаление по поводу закрытия; подчеркнула, что понимает неудобства для сообщества и добавила, что у владельцев серверов есть время на плавный переход на авторизованную платформу FiveM, работающую в рамках лицензионного соглашения.

Ранее, в августе 2023 года, Rockstar Games выкупила команду разработчиков FiveM (Cfx.re) и запустила официальный магазин для продажи модификаций. Take-Two объясняет свои действия защитой интеллектуальной собственности и контролем за использованием франшизы.

#grand theft auto #take-two interactive #fivem #gta v rage:mp
Источник: rockpapershotgun.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Метал-группа Sepultura отыграет последний в своей истории концерт в Сан-Паулу
АвтоВАЗ показал Lada Azimut снаружи и внутри в преддверии скорых продаж
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Core i5-12400F с DDR4 и DDR5 в ряде популярных игр
007 First Light протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Двигатель от истребителя Су-57 адаптируют для снабжения городов электричеством
Металлоискатель нашёл в Румынии редкие золотые ожерелья возрастом 3000 лет
Китай отправил синтетические человеческие эмбрионы на орбиту для изучения их развития в космосе
Минтранс России представил законопроект о постоплате парковок на общественное обсуждение
Зрители и критики высоко оценили новый фильм Стивена Спилберга «День раскрытия информации»
В новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 610.47 нашли опции для DLSS 5
Quarterhorse Mk 2.1 – самый быстрый частный беспилотный сверхзвуковой реактивный самолет в мире
Энтузиаст сравнил игровую производительность пяти поколений PCIe на ПК с RX 9070 и RTX 5070
GIGABYTE выпустила видеокарту RTX 5060 GAMING OC V2 — на 7 МГц быстрее первой версии
Россияне активно ищут альтернативные мессенджеры на замену МАКС и Telegram
Европа рискует стать зоной распространения опасного вируса чикунгунья к концу века
Процессоры Nova Lake и Zen 6 будут поддерживать ОЗУ DDR5-9600
Китай стал крупнейшим производителем тоннелепроходческих щитов и поставляет их в 36 стран
YouTube усиливает борьбу за авторские права во всём мире блокировкой VPN
В Калифорнии начали хранить углекислый газ под землёй
Forbes: модель «один человек - одна работа» постепенно уходит в прошлое

Популярные статьи

Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Какой игровой ПК я купил бы летом 2026 года и почему видеокарта в нём будет не от Nvidia
Сколько оперативной памяти на самом деле нужно смартфону в 2026 году по версии издания GizmoChina
«Mouse: P.I. for Hire»: очень стильный шутер (краткий обзор игры)
Конец эры бюджетного ПК-гейминга – впереди темные времена и эпоха дешевых мобилок
Обзор ридера Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter