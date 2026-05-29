Разработчики Rage:MP официально заявили о начале процесса закрытия проекта по требованию правообладателя франшизы Grand Theft Auto. Единственной авторизованной платформой для GTA RP остаётся FiveM.

Представители Rockstar Games и Take-Two Interactive отправили администрации официальное уведомление о том, что единственным законным инструментом для альтернативного мультиплеера GTA V является FiveM. Такое решение вынудило команду Rage:MP объявить о закрытии и рекомендовать владельцам серверов мигрировать.

Создание новых сообществ на базе Rage:MP стало невозможным с 25 мая. Администрация рекомендовала владельцам серверов свернуть проекты: публичный список закроется 1 июня, полная остановка всей инфраструктуры запланирована на 31 августа.

Изображение: Rockstar Games

реклама

Команда проекта выразила сожаление по поводу закрытия; подчеркнула, что понимает неудобства для сообщества и добавила, что у владельцев серверов есть время на плавный переход на авторизованную платформу FiveM, работающую в рамках лицензионного соглашения.

Ранее, в августе 2023 года, Rockstar Games выкупила команду разработчиков FiveM (Cfx.re) и запустила официальный магазин для продажи модификаций. Take-Two объясняет свои действия защитой интеллектуальной собственности и контролем за использованием франшизы.