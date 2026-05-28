Сюжет третьей части отправляет Энолу на Мальту, где ей предстоит распутать опасное дело прямо накануне собственной свадьбы с лордом Тьюксбери, которого снова сыграл Луи Партридж (Louis Partridge). Однако новое расследование может помешать ей вовремя добраться до алтаря.
Судя по тизеру, создатели сохранили фирменный прием франшизы – Энола продолжит обращаться напрямую к зрителю. В трейлере показан новый смелый образ героини. В одной из сцен она врывается в горящее здание.
Франшиза основана на серии детективных романов Нэнси Спрингер. Всего в цикле «Загадки Энолы Холмс» вышло десять книг. Первый фильм появился на Netflix в 2020 году и неожиданно стал хитом в разгар пандемии. Сиквел вышел в 2022 году и также получил теплый прием у зрителей.
Премьера приключенческого детектива в стиле XIX века состоится на стриминговой платформе 1 июля 2026 года.