Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Netflix показал тизер третьей части «Энолы Холмс» с Милли Бобби Браун
Netflix опубликовал официальный трейлер викторианского комедийного детектива «Энола Холмс 3» (Enola Holmes 3). Главную роль в картине вновь исполнила Милли Бобби Браун (Millie Bobby Brown), известная по сериалу «Очень странные дела» (Stranger Things).
реклама

Сюжет третьей части отправляет Энолу на Мальту, где ей предстоит распутать опасное дело прямо накануне собственной свадьбы с лордом Тьюксбери, которого снова сыграл Луи Партридж (Louis Partridge). Однако новое расследование может помешать ей вовремя добраться до алтаря.

                                                                     Изображение: Netflix

Судя по тизеру, создатели сохранили фирменный прием франшизы – Энола продолжит обращаться напрямую к зрителю. В трейлере показан новый смелый образ героини. В одной из сцен она врывается в горящее здание.

реклама

Франшиза основана на серии детективных романов Нэнси Спрингер. Всего в цикле «Загадки Энолы Холмс» вышло десять книг. Первый фильм появился на Netflix в 2020 году и неожиданно стал хитом в разгар пандемии. Сиквел вышел в 2022 году и также получил теплый прием у зрителей.

Премьера приключенческого детектива в стиле XIX века состоится на стриминговой платформе 1 июля 2026 года.

#netflix #милли бобби браун #энолы холмс
Источник: nerdist.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженеры «Яковлева» нашли новое решение для крыла МС-21
Китайская ENGINEAI запустила завод по производству роботов мощностью 1 единица каждые 15 минут
Первые 45 обзоров игры 007 First Light дали среднюю оценку 88 баллов на портале Metacritic
Acer может готовить игровые КПК с процессорами Intel Arc G3
Electrek сообщает о высоком спросе на электрический хэтчбек Honda Super-One в Японии
Gas Monkey Garage представила шестиколесный Ferrari Testarossa с мотором Corvette за $1,5 млн
Футуристичный концепт флагманского кроссовера Tindaya официально поступит в серийное производство
NVIDIA GeForce Game Ready 610.47: отказ от панели управления, поддержка 007 First Light и других игр
Двигатель от истребителя Су-57 адаптируют для снабжения городов электричеством
Утилита CPU-Z показала 96 МБ кэша L3 у нового процессора AMD Ryzen 7 7700X3D
NASA испытало электроракетный двигатель мощностью 120 кВт для будущих миссий на Марс
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Core i5-12400F с DDR4 и DDR5 в ряде популярных игр
«КАМАЗ» показал на CTT EXPO/COMvex-2026 более 25 новинок поколения К5
Thermalright представила компактные блоки питания ATX 3.1 серии GN с мощностью от 650 до 850 Вт
Топовые видеокарты AMD показали выдающуюся производительность в 007 First Light
Эксперимент на БАК нашел странности в распаде частиц
В Техасе обнаружили окаменелости нового вида рептилии длиной 13 метров — вдвое крупнее белой акулы
007 First Light протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
В новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 610.47 нашли опции для DLSS 5
Роутер ASUS ROG Rapture GT-BN98 Pro становится первым потребительским устройством компании с Wi-Fi 8

Популярные статьи

Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Обзор ридера Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter