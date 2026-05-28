Netflix опубликовал официальный трейлер викторианского комедийного детектива «Энола Холмс 3» (Enola Holmes 3). Главную роль в картине вновь исполнила Милли Бобби Браун (Millie Bobby Brown), известная по сериалу «Очень странные дела» (Stranger Things).

Сюжет третьей части отправляет Энолу на Мальту, где ей предстоит распутать опасное дело прямо накануне собственной свадьбы с лордом Тьюксбери, которого снова сыграл Луи Партридж (Louis Partridge). Однако новое расследование может помешать ей вовремя добраться до алтаря.

Изображение: Netflix

Судя по тизеру, создатели сохранили фирменный прием франшизы – Энола продолжит обращаться напрямую к зрителю. В трейлере показан новый смелый образ героини. В одной из сцен она врывается в горящее здание.

Франшиза основана на серии детективных романов Нэнси Спрингер. Всего в цикле «Загадки Энолы Холмс» вышло десять книг. Первый фильм появился на Netflix в 2020 году и неожиданно стал хитом в разгар пандемии. Сиквел вышел в 2022 году и также получил теплый прием у зрителей.

Премьера приключенческого детектива в стиле XIX века состоится на стриминговой платформе 1 июля 2026 года.