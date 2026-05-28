Square Enix подтвердила, что 2-го июня ремастер культовой ролевой игры Final Fantasy VI Pixel Remaster будет добавлен в каталог сервиса подписки Xbox Game Pass

Игра станет доступна пользователям уровней Ultimate, Premium и ПК. В ремастере сохранён дух оригинала 1994 года, но добавлены современные улучшения, такие как быстрая перемотка и удобные меню. Это шестая и последняя игра в линейке переизданий Final Fantasy Pixel Remaster.

Действие Final Fantasy VI происходит в мире, где магия почти исчезла после великой войны. В центре этого конфликта оказывается Терра, девушка с уникальными магическими способностями. Игроков ждет большой отряд персонажей, включая Локка, Селес и Эдгара, а главным препятствием на их пути станет один из самых запоминающихся злодеев 90-х — безумный шут Кефка Палаццо.

Изображение: Square Enix

Графика и звук переработаны с учетом оригинального стиля SNES. Саундтрек обновлен под руководством композитора Нобуё Уэмацу, но игроки могут вернуть старую версию музыки. Дополнительно добавлены диагональное движение, быстрые сохранения и другие удобства.

В тот же день в Game Pass поступит Jurassic World Evolution 3 и The Elder Scrolls Online для ПК.