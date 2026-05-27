Inthenews
Железнодорожный симулятор Running Train получил восторженные отзывы игроков в Steam
Новый железнодорожный симулятор Running Train привлёк внимание пользователей Steam благодаря детализированному миру и необычному подходу к игровому процессу
Проект был создан всего одним разработчиком под псевдонимом Novatetsu Games и стал одной из самых обсуждаемых новинок на платформе. 

Действие Running Train разворачивается в вымышленном регионе Японии. В игре доступны десятки маршрутов разной продолжительности, которые проходят через города, прибрежные районы и сельскую местность. Пользователи управляют поездом, следят за скоростью, торможением и точностью прибытия на станции. За успешное прохождение начисляются очки и повышается рейтинг машиниста.

                                                            Изображение: Novatetsu Games

На старте раннего доступа проект включает 42 маршрута общей протяженностью около 40 километров. Поездки занимают от шести до 44 минут и проходят в разное время суток. Игроки также могут выбирать погодные условия, включая сильный дождь, снегопад и зимние метели.

                                                                 Изображение: Novatetsu Games

Отдельное внимание пользователи уделили проработке окружения. В игре можно увидеть дорожное движение, линии электропередачи, жилые кварталы, синтоистские храмы и паромы у побережья. Одной из главных особенностей игры стала возможность передать управление искусственному интеллекту и использовать свободную камеру. Это позволяет игрокам исследовать детализированное окружение, которое остаётся незаметным из кабины машиниста. 

Разработчик сообщил, что в будущем в Running Train появятся пассажиры, режим проводника и новые участки железной дороги. Автор рассчитывает увеличить общую длину маршрутов до 100 километров к концу следующего года.

#novatetsu games #running train #железнодорожный симулятор
Источник: kotaku.com
