Inthenews
Симулятор жизни Paralives стал хитом продаж в раннем доступе на Steam
Официальный релиз состоялся 26 мая 2026 года. За первые 8 часов после выхода игра разошлась тиражом в 250 тысяч копий и сразу стала одной из самых популярных в каталоге сервиса. Проект получил 89% положительных отзывов от игроков по всему миру
Игру называют одним из главных конкурентов The Sims 4. Авторы ранее заявляли, что не планируют выпускать платные дополнения. Во время раннего доступа в проект собираются добавить домашних животных, смену погоды и лошадей. Позднее пользователям обещают транспорт, включая автомобили, лодки и велосипеды. 

                                                             Изображение: Paralives Studio

После запуска игроки начали активно публиковать ролики с техническими ошибками. Пользователи рассказали о персонажах, которые внезапно перемещаются по дому, бесконечно ходят на месте или застревают в мебели. В сети появились видео с самопроизвольно увеличивающимися лестницами и персонажами без текстур кожи, отражающимися в зеркалах.

Некоторые пользователи сравнили происходящее с ранними версиями старых частей серии The Sims, которые тоже были известны большим количеством багов после релизов обновлений.

Разработчики сообщили, что ожидали подобных проблем на старте раннего доступа. Команда пообещала выпускать исправления и обновления качества жизни с июня по сентябрь.

#steam #the sims 4 #paralives
Источник: kotaku.com
