Inthenews
Экшен-RPG «Where Winds Meet» получит крупное обновление Imperial Palace для PS5 Pro
Разработчики «Where Winds Meet» анонсировали выход второго крупного дополнения «Imperial Palace». Обновление выйдет 28 мая. Оно добавит масштабную локацию, а также технические улучшения для PlayStation 5 Pro
Главной особенностью патча станет локация «Kaifeng Imperial Palace» — огромный закрытый город площадью более миллиона квадратных метров. На его территории игроков будут ждать свыше трёх тысяч неигровых персонажей с собственной системой поведения. 

По сюжету игрок внедряется во дворец под видом расследования, поступая на службу в тайную организацию «Office of Martial and Virtue». В ходе игры ему предстоит раскрыть заговор, в котором замешана политическая верхушка государства. 

                                                          Изображение: Everstone Studio

Помимо основной сюжетной линии, обновление добавит дополнительные активности, включая бои сверчков, зимние игры на льду, побег из императорской тюрьмы и поиск мастеров боевых искусств. В подземных зонах игроков будут ждать новые противники и боссы, такие как «Silken Wrath» и «Royal Kitten». 

                                                              Изображение: Everstone Studio

По словам разработчиков, версия для PlayStation 5 Pro получит отражения с трассировкой лучей и поддержку технологии PSSR, что повысит чёткость изображения и уменьшит визуальные артефакты во время быстрого перемещения.

Дата выхода дополнения на других платформах пока не сообщается 

#ps5 pro #where winds meet #imperial palace
Источник: blog.playstation.com
