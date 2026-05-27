Разработчики «Where Winds Meet» анонсировали выход второго крупного дополнения «Imperial Palace». Обновление выйдет 28 мая. Оно добавит масштабную локацию, а также технические улучшения для PlayStation 5 Pro

Главной особенностью патча станет локация «Kaifeng Imperial Palace» — огромный закрытый город площадью более миллиона квадратных метров. На его территории игроков будут ждать свыше трёх тысяч неигровых персонажей с собственной системой поведения.

По сюжету игрок внедряется во дворец под видом расследования, поступая на службу в тайную организацию «Office of Martial and Virtue». В ходе игры ему предстоит раскрыть заговор, в котором замешана политическая верхушка государства.

Изображение: Everstone Studio

Помимо основной сюжетной линии, обновление добавит дополнительные активности, включая бои сверчков, зимние игры на льду, побег из императорской тюрьмы и поиск мастеров боевых искусств. В подземных зонах игроков будут ждать новые противники и боссы, такие как «Silken Wrath» и «Royal Kitten».

Изображение: Everstone Studio

По словам разработчиков, версия для PlayStation 5 Pro получит отражения с трассировкой лучей и поддержку технологии PSSR, что повысит чёткость изображения и уменьшит визуальные артефакты во время быстрого перемещения.

Дата выхода дополнения на других платформах пока не сообщается