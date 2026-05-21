Издатель PQube и разработчик CIRCLEfromDOT анонсировали релиз игры на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК через Steam. Демоверсия уже доступна на PS5, Xbox Series и ПК, версия для Nintendo Switch появится позже

Проект выполнен в стиле нео-нуар и выделяется стильной и атмосферной визуальной подачей. Игра предлагает жёсткие бои с видом сверху, где одна ошибка может стоить жизни. Действие разворачивается в дождливом пиксельном мегаполисе, охваченном хаосом. Здесь успех зависит от скорости, точности и безупречного исполнения.

Изображение: CIRCLEfromDOT

Главный герой Джин - бывший военный, ставший наёмником. Ему предстоит спасти таинственную девушку, обладающую неконтролируемой силой, и столкнуться с предательством бывшего командира. В условиях царящего в городе беззакония Джин должен найти способ остановить хаос и восстановить порядок.

В «Kusan: City of Wolves» 54 этапа, созданных вручную. В игре есть сложные битвы с боссами, уникальная механика и система прокачки. Игроки сражаются на тщательно спроектированных аренах, улучшая боевую систему, открывая новое оружие и снаряжение. Музыкальное сопровождение написал корейский хип-хоп исполнитель Loptimist, что особенно оценят любители мощного саунда. Игра оформлена как графический роман с кат-сценами в стиле комиксов, кинематографичным темпом и захватывающей историей.