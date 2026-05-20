На закрытом показе в Каннах представили трейлер фантастического боевика «Hell Grind» («Адская мясорубка»). Компания Higgsfield, разработчик ИИ-инструментов для создания видео, называет проект своим первым полнометражным фильмом, полностью созданным с помощью ИИ.

Премьера картины намечена на 21 мая.

Над фильмом работали казахстанские режиссёры Айторе Жолдаскали и Адильхан Ержанов, чьи работы ранее уже попадали в каннскую программу.

Сюжет картины строится вокруг четырёх уличных воров: Роко, Лулу, Джакса и Рейна. После неудачного ограбления герои сталкиваются с древним артефактом, который открывает портал в подземный мир. Дальше начинается путешествие через разные эпохи и страны — от Тибета до феодальной Японии.

Изображение: Higgsfield

В компании утверждают, что хронометраж фильма превышает 80 минут. На первые 25 минут ушло более 16 тысяч генераций видеоряда, а финальная версия включает 253 сцены. По словам создателей, бюджет проекта составил менее $500 тыс., из которых около $400 тыс. ушло на вычислительные мощности.

Глава Higgsfield Алекс Машрабов заявил, что при традиционном производстве аналогичный проект мог бы стоить около $50 млн. По его словам, «Hell Grind» должен показать студиям возможности современных ИИ-технологий в создании масштабного кино.