Сериал о работе ФБР «Мыслить как преступник» (Criminal Minds) вновь оказался среди самых востребованных сериалов американского стриминга. По данным Paramount+, проект вернулся в топ просмотров незадолго до премьеры 19-го сезона, которая назначена на 28 мая

Шоу впервые вышло на телеканале CBS в 2005 году. За 15 лет было выпущено более 300 эпизодов, финал оригинального сериала показали в 2020‑м. После завершения проекта студия объявила о перезапуске, который получил название «Мыслить как преступник. Эволюция» (Criminal Minds: Evolution). Продолжение стартовало на Paramount+ в ноябре 2022 года.

В центре сюжета находится отдел поведенческого анализа ФБР. Команда занимается расследованием серийных убийств, похищений и террористических угроз. Одной из особенностей проекта стали истории, в которых преступники выходят напрямую на сотрудников подразделения.

Интерес к сериалу вырос на фоне скорого возвращения проекта на платформу. Зрители активно пересматривают ранние сезоны и знакомятся с продолжением, которое уже получило несколько новых глав после перезапуска. По данным стриминговых рейтингов, криминальный сериал сохраняет высокие показатели просмотров спустя более двадцати лет после премьеры.