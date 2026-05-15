14 мая в Fortnite Zero Build вышло обновление, которое заметно изменит геймплей

Epic Games анонсировала масштабное обновление для Fortnite Zero Build, которое заметно изменит игровой процесс. По словам разработчиков, это эксперимент, в рамках которого новые механики будут тестировать в последние три недели второго сезона.

Изображение: Epic Games

Среди нововведений появится слот для карманного предмета. В начале матча игрокам будет выпадать один из трёх предметов — ударная граната, мед-граната или бронесфера. Также можно будет повторно раскрывать планер при прыжке с высоты. Кроме того, в режим добавят неограниченный бег с киркой в руках и защиту от смертельного урона при падении. Такие падения больше не будут убивать игрока и оставят ему 1 единицу здоровья.

Обновление также добавляет ускоренную перезагрузку у фургонов, новые дымовые гранаты и бункеры Brick-A-Bunkers. По словам разработчиков, Zero Build раньше почти не отличался от классической версии Fortnite без строительства. Новые изменения должны сделать режим более уникальным.