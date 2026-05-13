Inthenews
Исландская студия Bunkhouse Games анонсировала кооперативный экшен Flock Off!
Студия Bunkhouse Games и издатель Shoreline Games анонсировали кооперативную приключенческую игру Flock Off!, действие которой разворачивается в альтернативной Шотландии начала 90‑х годов

По сюжету неудачный эксперимент по клонированию овец приводит к появлению агрессивных животных, которых местные жители называют «зомби‑овцами». Игрокам предстоит выживать среди волн мутировавшего скота в шотландских высокогорьях.

Проект рассчитан на прохождение в одиночку или в компании до четырех человек в режиме онлайн‑кооператива. Разработчики сообщили, что пользователи смогут выбирать разные стили прохождения: одни миссии позволят действовать скрытно, другие будут строиться вокруг масштабных сражений с большими группами противников.

                                                          Изображение: Bunkhouse Games

Разработчики сделали акцент на необычном вооружении. В бою можно использовать предметы окружения, спальные мешки, дорожные конусы, бензопилы и другие доступные объекты. Среди врагов, конечно, по‑прежнему главное место занимают агрессивные овцы, но проект обещает и других необычных противников в духе хаотичного мультиплеера.

Bunkhouse Games — небольшая студия из Исландии, основатели и ключевые разработчики которой имеют опыт работы в крупных игровых компаниях. Студия специализируется на многопользовательских играх с упором на совместное прохождение и живое взаимодействие между игроками.

#bunkhouse games #flock off!
Источник: gamesbeat.com
