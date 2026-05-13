На презентации NBCUniversal Вин Дизель (Vin Diesel), исполнитель роли Доминика Торетто, объявил о разработке сразу четырёх сериалов по мотивам «Форсажа» (Fast & Furious). Проекты появятся на стриминговой платформе Peacock

Один из сериалов уже получил официальное подтверждение. Сценарий пилотного эпизода напишет Майк Дэниелс (Mike Daniels). Вместе с Дизелем в роли исполнительных продюсеров выступит Сэм Винсент (Sam Vincent). Детали сюжета пока не раскрываются.

Остальные три проекта находятся на стадии разработки. По словам Дизеля, франшиза существует уже четверть века, и за это время зрители не раз просили расширить историю полюбившихся персонажей. Главная сложность для телевизионной адаптации — бюджет. Повторить масштаб трюков из полнометражных фильмов на телевидении вряд ли получится. Однако, создатели могут сделать ставку на более камерные истории с погонями и ограблениями.

Оригинальный фильм «Форсаж» вышел в 2001 году и собрал в прокате более 200 миллионов долларов при бюджете в 38 миллионов. С тех пор франшиза превратилась в глобальную медиаимперию с несколькими сиквелами и спин-оффом «Хоббс и Шоу» (Hobbs & Shaw).

Продолжение под рабочим названием «Форсаж: Навсегда» (Fast X: Fast Forever) запланировано на 2028 год.