Inthenews
Психологический хоррор Ридли Скотта «Террор: Дьявол в серебре» стал хитом стриминга
Третий сезон «Террор: Дьявол в серебре» (The Terror: Devil in Silver) быстро вошёл в топ‑чарты стриминговых сервисов и практически сразу занял лидирующие позиции

По сообщению FlixPatrol, новый сезон сериала дебютировал 7 мая 2026 года и через несколько дней после релиза успешно удерживает первые строчки, опережая другие проекты в жанре хоррора. В главных ролях снялись Дэн Стивенс (Dan Stevens), Джудит Лайт (Judith Light), Аасиф Мандви (Aasif Mandvi) и другие известные актёры.

В центре сюжета третьего сезона — история грузчика по имени Пеппер. Сложный характер и стечение обстоятельств приводят его в психиатрическую клинику Нью‑Хайд. Внутри заведения Пепперу предстоит противостоять не только враждебно настроенным пациентам и медперсоналу, но и древнему злу, пробуждающемуся в стенах больницы. Для поиска пути к спасению ему придётся столкнуться с мистической угрозой, переплетённой с тяжёлыми реалиями психиатрической системы.

                                                                       Изображение: AMC+

Обозреватели отмечают глубокую драму, социальную проблематику и сильную актёрскую игру. Некоторые рецензенты подчёркивают, что мистическая линия местами уступает человеческим историям, но в целом проект оставляет яркое и сильное впечатление.

Ранее первые два сезона «Террора» также получили высокие оценки критиков и зрителей. После семилетнего перерыва франшиза вернулась с полностью обновлённой историей и уже на старте получила впечатляющие оценки: на Rotten Tomatoes сериал получил около 94% одобрения от критиков, подтвердив своё положение как одного из самых заметных хоррор‑проектов сезона.

#ридли скотт #психологический хоррор #террор: дьявол в серебре
Источник: cbr.com
