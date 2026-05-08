Inthenews
Арт-боевик «Балерина» по вселенной «Джона Уика» стал хитом на HBO Max после провала в прокате
Спин‑офф франшизы «Джон Уик» (John Wick) от Lionsgate набрал популярность на стриминге

После запуска на HBO Max фильм режиссёра Лена Уайзмана (Len Wiseman), несмотря на предыдущий провал в прокате, остаётся одной из самых просматриваемых картин сервиса в США, опережая «Джона Уика 4» (John Wick: Chapter 4) и другие хиты каталога. 

Действие картины разворачивается параллельно событиям третьей части «Парабеллум» (John Wick: Chapter 3 – Parabellum). В центре сюжета Ева Макарро, молодая убийца из клана Руска Рома, которая мстит за уничтоженную семью. 

                                                                        Изображение: Lionsgate

Главную роль исполнила Ана де Армас (Ana de Armas), известная по фильмам «Достать ножи» (Knives Out) и «Не время умирать» (No Time to Die). В картине снялись Киану Ривз (Keanu Reeves), Иэн Макшейн (Ian McShane), Анджелика Хьюстон (Anjelica Huston) и Лэнс Реддик (Lance Reddick), для которого эта работа стала одной из последних. 

Несмотря на скромные 140 миллионов сборов при бюджете 90 миллионов (по меркам франшизы-блокбастера), «Балерина» (Ballerina) покорила зрителей. Rotten Tomatoes подтверждает, зрители дали 90+% положительных отзывов, критики 75% положительных рецензий. 

В обзорах отмечают, что первый акт перегружен отсылками к оригиналу, но дальше фильм превращается в жестокое изобретательное зрелище с крутой хореографией боев. Ану де Армас хвалят как достойную наследницу Джона Уика, хотя камео Киану Ривза некоторым кажется излишним подарком фанатам. 

#hbo max #балерина #джона уик
Источник: collider.com
