Спин‑офф франшизы «Джон Уик» (John Wick) от Lionsgate набрал популярность на стриминге

После запуска на HBO Max фильм режиссёра Лена Уайзмана (Len Wiseman), несмотря на предыдущий провал в прокате, остаётся одной из самых просматриваемых картин сервиса в США, опережая «Джона Уика 4» (John Wick: Chapter 4) и другие хиты каталога.

Действие картины разворачивается параллельно событиям третьей части «Парабеллум» (John Wick: Chapter 3 – Parabellum). В центре сюжета Ева Макарро, молодая убийца из клана Руска Рома, которая мстит за уничтоженную семью.

Главную роль исполнила Ана де Армас (Ana de Armas), известная по фильмам «Достать ножи» (Knives Out) и «Не время умирать» (No Time to Die). В картине снялись Киану Ривз (Keanu Reeves), Иэн Макшейн (Ian McShane), Анджелика Хьюстон (Anjelica Huston) и Лэнс Реддик (Lance Reddick), для которого эта работа стала одной из последних.

Несмотря на скромные 140 миллионов сборов при бюджете 90 миллионов (по меркам франшизы-блокбастера), «Балерина» (Ballerina) покорила зрителей. Rotten Tomatoes подтверждает, зрители дали 90+% положительных отзывов, критики 75% положительных рецензий.

В обзорах отмечают, что первый акт перегружен отсылками к оригиналу, но дальше фильм превращается в жестокое изобретательное зрелище с крутой хореографией боев. Ану де Армас хвалят как достойную наследницу Джона Уика, хотя камео Киану Ривза некоторым кажется излишним подарком фанатам.