Релиз запланирован на осень 2026 года

Американское подразделение компании объявило, что каждую игру можно будет приобрести по отдельности в цифровых магазинах; физическое издание выйдет в виде сборника с обеими частями.

Каждая версия получит улучшения производительности, включая поддержку разрешения до 4K и частоты кадров до 120 FPS. Графика будет обновлена за счет масштабированных текстур, а также появятся режимы ускоренного передвижения по городу и игры в сражениях.

Изображение: NIS America

В первой части, Trails from Zero, игроки знакомятся с Кроссбеллом, отделом специальной поддержки и новой боевой системой Falcom. Во второй части, Trails to Azure, появились новые боевые и тактические элементы, включая атаки сзади и более развитую систему взрывов, а также настраиваемый автомобиль EV‑2 для исследования города.

Игроки продолжат историю знакомых персонажей из Trails from Zero. При импорте сохранения открываются дополнительные диалоги и альтернативные реплики.