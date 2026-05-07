Cyan Worlds объявила дату выхода обновлённых версий знаменитых головоломок для консолей Sony

С 5 мая проекты можно добавить в список желаний цифрового магазина PlayStation Store. Цена каждой игры составит $34.99. Покупка станет доступна с 19 мая. Игры будут поддерживать как 2D-режим, так и прохождение в виртуальной реальности.

О дате выхода рассказала директор студии по развитию. По её словам, команда уделила особое внимание адаптации под PS5 и PS5 Pro, стремясь сделать процесс комфортным для всех игроков независимо от выбранного режима.

Изображение: Cyan Worlds

Оригинальная Myst вышла в 1993 году и на протяжении почти десяти лет считалась самой продаваемой игрой для персональных компьютеров. Позднее проект получил продолжение под названием Riven. Обе игры выходили на PS1 и со временем стали культовыми приключенческими головоломками. В ремейках появится поддержка трассировки лучей для отражений в 2D-режиме. При активной функции частота кадров составит 30 FPS. Без RT частота кадров достигнет 60 FPS в Performance mode.

Изображение: Cyan Worlds

Изображение: Cyan Worlds

Для владельцев PS5 Pro подготовили дополнительные графические улучшения. Разработчики обещают более высокое качество текстур, увеличенную дальность прорисовки и улучшенные эффекты освещения. В версии для PS VR2 также увеличат базовое разрешение изображения.

Кроме того, обе игры будут поддерживать режим энергосбережения Power Saver mode на PS5. В таком формате система снизит разрешение и ограничит частоту кадров до 30 FPS для уменьшения энергопотребления.