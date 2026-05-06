Фильм Кристофера Нолана побил рекорд по количеству просмотров на платформе

Научно-фантастический эпос «Интерстеллар» (Interstellar) официально признан самым популярным фильмом в истории Letterboxd. По состоянию на май 2026 г картина 2014 года набрала 7,42 млн отметок «просмотрено» от аудитории платформы, насчитывающей более 17 млн пользователей.

Изображение: Warner Bros.

В центре сюжета этой знаковой картины — история отставного пилота Купера в исполнении Мэттью Макконахи (Matthew McConaughey). Его персонаж пытается найти способ спасти человечество и вернуться к дочери, находясь далеко за пределами галактики. Нолан мастерски соединил высококонцептуальную научную фантастику с пронзительной семейной драмой, что до сих пор остаётся «визитной карточкой» проекта.

Восприятие «Интерстеллара» изменилось со временем. После выхода в 2014 году фильм получил в основном положительные, но сдержанные отзывы. Критики хвалили визуальную составляющую, однако спорили о тематическом наполнении. За последние несколько лет картина пережила переоценку и теперь считается одной из сильнейших работ в фильмографии Нолана.

Важную роль в этом сыграли показы в честь десятилетия фильма в 2024 году. Возвращение «Интерстеллара» на большие экраны в форматах IMAX и IMAX 70MM укрепило его статус. Премиальные форматы в последнее время стали значимой частью кинотеатрального опыта, и повторный прокат только усилил интерес зрителей.