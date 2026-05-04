Inthenews
Звезда «Звёздных войн» Диего Луна вошел в актёрский состав ремейка «Рапунцель»
Диего Луна (Diego Luna), известный по франшизе «Звёздные войны», присоединился к актёрскому составу экранизации диснеевского мультфильма «Рапунцель». Точная информация о его персонаже пока не раскрывается.

Ранее Луна уже участвовал в создании картин по вселенной Звёздных войн, включая фильм «Изгой-1» и сериал «Андор», удостоенный номинации на премию Эмми. Присоединение такого актёра к труппе стало важным событием для фанатов.

Студия намеренно скрывает роль Луны, актёр сыграет нового персонажа, созданного специально для фильма. Съёмки начнутся в Испании в июне 2026 года. Детали сюжета не раскрываются до начала производства, оставляя фанатам лишь догадываться, кто именно появится в королевстве Корона. 

                                                                     Избражение: Variety

Режиссёр постановки Майкл Грейси (Michael Gracey) собрал ансамбль из молодых голливудских звёзд. Главную роль принцессы с волшебными волосами получила Тиган Крофт (Teagan Croft). Партнером по площадке для нее станет Майло Манхейм (Milo Manheim), исполняющий роль вора Флинна Райдера. Образ коварной Мамы Готель, удерживающей героиню в заточении, доверили Кэтрин Хан (Kathryn Hahn).

Появление Луны в фильме обещает усилить драматическую линию. Актёр обладает опытом в создании сложных персонажей с непростой моралью. Сценарий подготовили Дженнифер Кейтин Робинсон вместе с Майклом Монтемайором. Оригинальный мультфильм 2010 года собрал в прокате более 600 миллионов долларов. Новая версия стремится сохранить магию истории для зрителей нового поколения, дополняя её свежими деталями.

#рапунцель #диего луна
Источник: comingsoon.net
