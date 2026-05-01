Skybound Entertainment выпустила Invincible VS на консолях и ПК. Игра доступна с 30 апреля в цифровом варианте и на дисках. Глобальная презентация стартовала в 10:00 по тихоокеанскому времени

Invincible VS представляет собой командный файтинг в формате 3 на 3. В игре доступны 18 персонажей из вселенной Invincible, среди которых Марк Грейсон, Атомик Ева, Омни-Мэн, Титан, Пуленепробиваемый и Девушка-монстр. Кроме того, в игре есть новый оригинальный герой по имени Элла Ментал.

Источник: Skybound

Действие разворачивается в локациях, знакомых поклонникам комиксов и анимационного сериала. Сюжетный режим это бонусный эпизод, события которого происходят между эпизодами третьего сезона шоу. Режиссёром роликов выступила Сын Ын Ким, известная по работе над Arcane и The Batman. Сценарий написали Хелен Ли и Майк Роджерс при участии Роберта Киркмана.

Помимо сюжетного режима, в игре есть аркадный режим с историями персонажей, тренировочный режим и локальный режим Versus один на один. Разработчики обещают турнирный баланс боёв и детализированное изображение разрушений.

В рамках годового абонемента игроки получат четырёх новых героев. Летом 2026 года в игру добавят Вериазу и Бессмертного. Информацию об остальных персонажах раскроют в ближайшие месяцы.