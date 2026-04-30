Стриминговый сервис Netflix представил первые кадры и дату выхода криминального триллера «Шёпот за окном» (The Whisper Man) с Робертом Де Ниро в главной роли.

Премьера фильма на платформе состоится 28 августа. В центре сюжета — писатель криминальных романов, роль которого исполняет Адам Скотт (Adam Scott), и его отец, бывший детектив полиции, которого играет Де Ниро. Когда сына писателя похищают, расследование вновь приводит к делу о серийном убийце по прозвищу «Шепчущий человек» (The Whisper Man).

Источник: Netflix

Фильм снят по роману Алекса Норта The Whisper Man (2019). Режиссер Джеймс Эшкрофт (James Ashcroft), сценарий Бен Джейкоби (Ben Jacoby) и Чейз Палмер (Chase Palmer). Продюсеры братья Руссо (The Russo Brothers) через свою компанию AGBO, ранее сотрудничавшие с Netflix над крупными проектами.

Для Роберта Де Ниро это не первый опыт работы с Netflix, так как ранее он снимался в мини-сериале «Нулевой день» 2025 года и в фильме «Ирландец» Мартина Скорсезе 2019 года. В заявлении AGBO отмечается, что «Шёпот за окном» - это не только захватывающий триллер, но и сложная история о взаимоотношениях отцов и сыновей.



