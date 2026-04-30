Inthenews
Netflix анонсировал дату выхода криминального триллера «Шёпот за окном» с Робертом Де Ниро
Стриминговый сервис Netflix представил первые кадры и дату выхода криминального триллера «Шёпот за окном» (The Whisper Man) с Робертом Де Ниро в главной роли.

Премьера фильма на платформе состоится 28 августа. В центре сюжета — писатель криминальных романов, роль которого исполняет Адам Скотт (Adam Scott), и его отец, бывший детектив полиции, которого играет Де Ниро. Когда сына писателя похищают, расследование вновь приводит к делу о серийном убийце по прозвищу «Шепчущий человек» (The Whisper Man). 

                                                                        Источник: Netflix

Фильм снят по роману Алекса Норта The Whisper Man (2019). Режиссер Джеймс Эшкрофт (James Ashcroft), сценарий Бен Джейкоби (Ben Jacoby) и Чейз Палмер (Chase Palmer). Продюсеры братья Руссо (The Russo Brothers) через свою компанию AGBO, ранее сотрудничавшие с Netflix над крупными проектами.

Для Роберта Де Ниро это не первый опыт работы с Netflix, так как ранее он снимался в мини-сериале «Нулевой день» 2025 года и в фильме «Ирландец» Мартина Скорсезе 2019 года. В заявлении AGBO отмечается, что «Шёпот за окном» - это не только захватывающий триллер, но и сложная история о взаимоотношениях отцов и сыновей.


#netflix #робертом де ниро #шепот за окном
Источник: movieweb.com
Популярные новости

В России начал функционировать первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения
Эксперты заявили о невозможности обхода мессендежром Telegram блокировки в России
Кабель Corsair ThermalProtect 12V-2x6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления оценён в $25
Keychron выпустила цельнометаллическую механическую клавиатуру с одной клавишей за $65
Энтузиаст собрал игровой ПК на китайских CPU и GPU
Операторы в РФ не могут отличить VPN‑трафик от обычного международного соединения по данным сети
В ГосНИИАС раскрыли внешний облик российского сверхзвукового пассажирского самолета
Ряд российских маркетплейсов перестали блокировать VPN из-за падения объёма продаж
МВД России подтвердило законность использования магнитных рамок для автомобильных номеров
Почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для мирового рынка нефти
Netflix анонсировал научно-фантастический хоррор «Последний дом» с Гретой Ли и Вагнером Моурой
Вселенная может схлопнуться на триллионы лет раньше – через 33,3 миллиарда лет
Claude случайно удалил базу данных и резервные копии компании PocketOS за 9 секунд
GPD выпускает мини-ПК BOX с процессорами Intel Panther Lake и портом MCIO 8i у некоторых моделей
AMD Zen 6 получат снижающие задержки между CCD и IOD соединительные кристаллы Silicon Bridges
Toyota была в восторге от самодельного мини-Yaris Rally1 и отправила его в Монте-Карло самолетом
В Китае установили мобильный ядерный реактор на грузовик
Интерьер суперкара BYD FCB Formula X раскрыт, серийный выпуск намечен на 2027 год
Китайская железная батарея намного дешевле литиевой и служит 16 лет
Counterpoint Research: Fairphone увеличивает продажи своих смартфонов на фоне спада рынка в целом

Популярные статьи

Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
