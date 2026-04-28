С 28 апреля игроки на PS5 Pro смогут оценить улучшенную графику в игре Arc Raiders благодаря обновлению 1.26. Разработчики из Embark Studios внедрили обновлённую версию технологии PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR)

Новая технология PSSR использует машинное обучение для анализа каждого пикселя, что позволяет восстанавливать более чёткое и детализированное изображение. Картинка получается стабильной с минимальным количеством мерцания и бликов. Особенно заметны улучшения в сложных сценах с большим количеством мелких деталей.

Также разработчики отмечают более точное отображение движущихся объектов, таких как листва на ветру или быстро перемещающиеся дроны. Значительно уменьшился эффект ореола на полупрозрачных элементах, например, на частицах дождя.

По словам технического арт-директора Embark Studios, обновлённая технология позволяет повысить качество изображения без потери производительности, снижая количество отвлекающих факторов и улучшая восприятие игрового мира.

Руководитель разработки движка Роберт Киль (Robert Kill) подчеркнул, что новая версия PSSR показала высокие результаты в самых разных сценах Arc Raiders. Она эффективно работает как на открытых пространствах, так и в динамичных перестрелках со сложными эффектами (взрывы, дым, искры) и динамическим освещением.

Владельцы базовой PS5 останутся на прежнем масштабировании TSR, которое не изменилось.