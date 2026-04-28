Вместе с объявлением даты премьеры студия опубликовала новый трейлер, в котором показаны ключевые события предстоящего сезона

В ролике показана подготовка к масштабной битве между враждующими кланами Таргариенов и Хайтауэров. Главные герои Рейнира и Деймон Таргариены готовятся к решающему противостоянию, которое обещает стать одним из самых кровопролитных в истории Вестероса. В трейлере также появляется новый персонаж, роль которого исполнил Джеймс Нортон.

Съёмки третьего сезона начались в прошлом году. В основной актёрский состав вернулись Эмма Д’Арси (Emma D'Arcy) в роли Рейниры Таргариен, Мэтт Смит (Matt Smith) в роли Деймона Таргариена, Оливия Кук (Olivia Cooke) в роли Алисенты Хайтауэр, Юэн Митчелл (Ewan Mitchell) в роли Эгона Таргариена и другие актёры сериала.

Источник: HBO

«Дом дракона» является приквелом сериала «Игра престолов». Сюжет основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Огонь и кровь» и рассказывает о событиях, которые предшествуют основной саге. Первые два сезона получили высокие рейтинги и положительные отзывы критиков.

Третий сезон продолжит историю гражданской войны между Таргариенами. Все серии будут доступны на платформе HBO Max после премьеры.