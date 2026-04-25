Компания Pearl Abyss выпустила обновление 1.04 для Crimson Desert. Разработчики представили крупный набор изменений, направленных на доработку геймплея и повышение удобства для игроков

С момента релиза проект разошёлся тиражом более пяти миллионов копий. При этом оценки критиков оказались неоднозначными. Часть обзоров указывала на необходимость улучшений, и студия продолжила работу над игрой после выхода.

Источник: Pearl Abyss

В патче появились новые уровни сложности. Игрокам доступны лёгкий (Easy), стандартный (Standard) и сложный (High) режимы. В последнем усилены противники, обновлены модели поведения боссов и снижены возможности защиты. Также добавлены новые навыки для персонажей и переработаны отдельные атаки.

Источник: Pearl Abyss

Изменения затронули систему жилья и хранения. Добавлены варианты планировки, упрощено управление предметами и доступ к ресурсам во время создания и приготовления. Интерфейс получил новые категории инвентаря и улучшенные инструменты карты. Введены настройки доступности, включая режим для людей с особенностями восприятия цвета.

Разработчики улучшили графику и оптимизацию. Повышена детализация объектов на расстоянии, обновлено освещение и текстуры. Обновление направлено на повышение стабильности на ПК и консолях. В ближайшее время студия планирует выпустить сборник музыки из игры.