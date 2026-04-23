Inthenews
Вышло обновление для Gran Turismo 7 с новыми автомобилями и стартом сезона World Series
Студия Polyphony Digital представила патч с номером 1.69 для Gran Turismo 7, который станет доступен для загрузки пользователям 23 апреля 2026 года. В этом обновлении разработчики сделали акцент на расширении автопарка и подготовке к старту Gran Turismo World Series 2026

Sony Interactive Entertainment и Polyphony Digital выпустили крупное обновление, добавив редкие спорткары. Главным нововведением стал китайский суперкар Yangwang U9 2024 года с четырьмя электродвигателями на 1286 л.с. и разгоном до сотни менее чем за 3 секунды. 

Особое внимание уделено классическому автопрому. В игру добавили редкий Porsche 911 Turbo S Leichtbau модификации 964 1993 года. Завод выпустил лимитированную серию всего в 86 экземпляров. Машина обладает облегченным кузовом и мощным оппозитным двигателем. Также коллекционеры могут приобрести городской хэтчбек Renault Twingo 1993 года. Этот автомобиль с характерным дизайном кузова оснащён скромным 1,2 литровым мотором.

Игровой процесс также получит изменения. В списке доступных соревнований появятся три новые серии мирового уровня на трассах Circuit Gilles-Villeneuve, Yas Marina и Autódromo de Interlagos. Для любителей фотографий добавят функцию регулировки камеры по вертикали в режиме Scapes. Владельцы PlayStation 5 получат доступ к обновленным испытаниям Power Pack с системой еженедельных призов.

Вместе с техническим обновлением с 25 апреля стартует первый этап Gran Turismo World Series 2026. Организаторы раскрыли планы на квалификационные раунды. Серия мировых турниров приглашает всех желающих принять участие. Обновление станет доступно для установки на консолях текущего поколения с 23 апреля. 

Источник: blog.playstation.com
