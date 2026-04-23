Кики Вулфкилл (Kiki Wolfkill), известная своей работой над адаптацией игр в кино и сериалы, объявила об уходе из Microsoft в своём профиле LinkedIn. Её последний рабочий день в компании пришелся на пятницу 19 апреля 2026 года

Вулфкилл начала карьеру в Microsoft 28 лет назад. За это время она занимала различные должности в Xbox Game Studios. Начинала как художник, затем перешла к режиссуре и руководству над разработкой таких проектов как Mass Effect, Fable, Project Gotham Racing и Forza. Позднее она стала одной из движущих сил в адаптации игр для Xbox в телесериалы. Среди самых известных проектов под её руководством сериалы по мотивам Halo и Fallout, а также фильм «Майнкрафт». В настоящее время она курировала адаптации Gears of War и Diablo, которые скоро появятся на экранах.

В своём сообщении Вулфкилл отметила, что за годы работы в Microsoft она научилась слушать, руководить, нести ответственность и заботиться о команде и аудитории. Она выразила благодарность компании за возможности, которые помогли построить карьеру в любимой индустрии.

Вулфкилл также подчеркнула, что у неё есть планы на будущее и она готова использовать накопленный опыт для новых проектов. Подробности о дальнейших шагах она обещала сообщить позже. В завершении поста она поблагодарила коллег за поддержку, партнерство и наставничество на протяжении всех лет работы.

Уход Вулфкилл совпадает с кадровыми изменениями в Microsoft. В последние месяцы в компании наблюдается ряд перестановок, особенно в игровом подразделении. Xbox остается одним из главных индикаторов состояния игровой индустрии, а кадровые перемещения часто становятся предметом внимания аналитиков и наблюдателей отрасли.