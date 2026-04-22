Inthenews
Microsoft ограничила новинки Call of Duty в Game Pass на год из-за снижения цен
Согласно информации, размещенной в официальном блоге компании, стоимость флагманской подписки Xbox Game Pass Ultimate уменьшена с 29,99 до 22,99 доллара в месяц. Тариф PC Game Pass теперь стоит 13,99 доллара вместо 16,49

Основной особенностью измененного тарифа стало отсутствие новинок серии Call of Duty в библиотеке сервиса. Представители Microsoft уточнили, что полноценный доступ к шутерам появится для подписчиков лишь спустя двенадцать месяцев после выхода на рынок. До этого момента геймерам придется приобретать цифровые копии по полной цене.

                                                                               Источник - Xbox 

Руководство Microsoft считает, что такая мера позволит удержать аудиторию, которой не интересны сетевые шутеры, сделав подписку более финансово привлекательной. Одновременно компания рассчитывает сохранить высокие доходы от продаж отдельных копий Call of Duty, традиционно приносящие корпорации значительную прибыль. В компании заявили, что продолжат следить за отзывами пользователей и адаптировать предложения под разные регионы.

#call of duty #game pass
Источник: thegamer.com
+
Написать комментарий (0)
